باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی های میدانی حاکی از آن است که در هفته های اخیر قیمت مرغ روند کاهشی داشته به طوریکه کمتر از قیمت تعادلی عرضه می شود و در مقابل قیمت گوشت قرمز نوساناتی در بازار داشته است که بنابر گفته فعالان بازار سنخیتی بین قیمت دام و گوشت قرمز وجود ندارد.

با توجه به روند کاهشی قیمت گوشت مرغ از ۲۳ شهریور خرید حمایتی آغاز شده تا با تعدیل قیمت ها در بازار، مرغداران از زیان خارج شوند و در خصوص گوشت قرمز بارها مسئولان اذعان کردند که اختلاف قیمت گوشت قرمز و دام ناشی از کمبود نظارت ها و نبود زنجیره تولید تا توزیع بالاست که تشدید نظارت ها و ایجاد زنجیره توزیع می تواند راه حلی برای تنظیم بازار باشد.

ارسلان قاسمی مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به راهکار تنظیم بازار محصولات پروتئینی گفت: در ارتباط با بحث تنظیم بازار محصولات پروتئینی علاوه بر گوشت قرمز و گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات مطرح است که اولین و مهم ترین چالش در این حوزه آمار قابل اتکایی در اختیار نداریم که بر مبنای آن بتوان برنامه ریزی کرد.

به گفته وی، براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی ۹۰۰ هزار تن تولید گوشت قرمز داریم که براین اساس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن نیاز به واردات داریم، از طرفی مرکز آمار سرانه مصرف گوشت قرمز را ۵ کیلو اعلام می کند که با احتساب ۹۰ میلیون جمعیت کشور، نیاز کشور ۴۵۰ هزار تن است که بنابراین ۲ برابر نیاز کشور تولید داریم که با احتساب ۱۰۰ هزار تن میزان واردات، بازار این موضوع را نشان نمی دهد.

این مقام مسئول با اشاره به دیگر چالش های پیش روی تنظیم بازار بیان کرد: در ۲ جنگ اخیر دشمنان تصور می کردند که تولید دچار چالش می شود که این امر نشان می دهد مشکلی در تولید نداریم، اما مهم ترین معضل بعد از نداشتن آمار صحیح تولید در نظام توزیع داریم.

به گفته وی، قیمت هر کیلو مرغ از درب مرغداری تا توزیع در سطح بازار ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد، همچنین هر کیلو گوشت قرمز نباید با قیمت ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد چراکه با احتساب قیمت دام زنده، حداکثر هر کیلو گوشت با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید توزیع شود که این امر نشان می دهد نظام توزیع و نظارت بر توزیع دچار چالش است که این امر کار پیچیده و دشواری نیست.

مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اصلاح آمار و سیستم توزیع و مدیریت زنجیره تولید تا توزیع بصورت هوشمند به منظور حذف دلالان گفت: در شرایط فعلی مشکلی در تولید و تامین گوشت قرمز، مرغ، شیلات، لبنیات و تخم مرغ نداریم و تنها واگذاری امور به تشکل ها به شرط مسئولیت پذیری تشکل ها و نظارت دولت بر آنها راه حل تنظیم بازار محسوب می شود.

آینده بازار مرغ در گرو استمرار خرید حمایتی و تسهیل صادرات

حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته با توجه به مازاد تولید، هر روز فشار بیشتری بر مرغداران وارد می شود به طوریکه در شرایط کنونی مرغداران در ازای فروش هر کیلو مرغ ۹۰ هزار تومان زیان می کنند.

وی قیمت تمام شده هر کیلو مرغ را حداقل ۲۵۰ هزار تومان اعلام‌ کرد و افزود: اکنون هر کیلو مرغ با نرخ ۱۶۰ هزار تومان فروخته می شود و به رغم هشدارها سیاست گذاری دولت، مازاد تولید را به صنعت تحمیل کرد و متاسفانه نظاره گر ورشکستگی مرغداران است، از این رو پیشنهاد داده ایم برای حمایت از صنعت و جلوگیری از انباشت مرغ، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.



مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته جوجه ریزی ماهانه از ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه نباید فراتر رود چراکه زیان روزانه مرغداران بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است که این زیان صرفا مربوط به واحدهای مستقل نیست، بلکه شامل زنجیره ها و کشتارگاه می شود که استمرار این روند بحران جدی را دامن گیر صنعت خواهد کرد.

اسداله نژاد با بیان اینکه کمتر از ۵۰۰ تن مرغ از مجوز اخیر صادر شده است، افزود: با توجه به موضوع بازگشت ارز و وضع عوارض صادراتی عراق، صادرات چندانی نداشتیم و با تسهیل شرایط صادرات و کاهش جوجه ریزی پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه آینده بازار در گرو خرید حمایتی، تسهیل صادرات و مدیریت بازار است، تصریح کرد: در شرایط فعلی صنعت با چالش جدی روبروست که امیدواریم تصمیم گیری ها با نظرات کارشناسی تشکل ها باشد.

کمبودی در عرضه دام نداریم

افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه زایش های پاییز از یک ماه قبل آغاز شده است، گفت: با ورود به فصل پاییز شاهد زایش های پاییزه هستیم که براین اساس به جمعیت دامی کشور افزوده می شود.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، افزود: با توجه به گستردگی توزیع دام در سطح میادین، کمبودی در بازار نداریم، اما متاسفانه برخی افراد شبهاتی ایجاد می کنند که چرا به رغم فراوانی عرضه، میزان کشتار دام پایین است؟ درحالیکه علت این امر کاملا مشخص است چراکه بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم، قیمت دام زنده و بالطبع گوشت بالا رفته است.

صدردادرس با بیان اینکه قدرت خرید متناسب با نوسان قیمت گوشت و تورم نیست، افزود: با کاهش قدرت خرید مردم، کشتار دام تحت تاثیر قرار گرفته و این موضوع هیچ ارتباطی به تولید و عرضه دام زنده ندارد و توزیع دام کماکان سابق در حال انجام است.

وی متوسط قیمت هر کیلو بره نر ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هر کیلو لاشه درب کشتارگاه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توزیع می شود و در صورت نیاز به واردات، صرفا بحث ذخایر استراتژیک مطرح است چراکه ما تولید گوشت گرم داریم و برای ذخایر نیاز به گوشت منجمد داریم، از این رو در صورت واردات گوشت منجمد به منظور ذخایر استراتژیک وارد کنیم چراکه با احتساب شرایط تولید و مصرف نیازی به واردات نداریم.

این مقام مسئول با تاکید بر ارتقای قدرت خرید خانوارها گفت: در راستای حمایت از دامداران، رثم کالابرگ باید اصلاح شود و همواره رقمی از این کالابرگ به خرید گوشت و محصولات پروتئینی باید اختصاص یابد تا پروتئین مورد نیاز خانوارها تامین شود.

با توجه به خودکفایی گوشت مرغ و پتانسیل خودکفایی گوشت قرمز، انتظار می رود که حمایت های لازم از بخش تولید صورت بگیرد به گونه ای تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد.