باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمدحسین رحمانیخلیلی، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با تشریح ابزارهای حمایتی این بنیاد برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد گفت: طرح «خانه امید» با هدف خانهدار کردن افراد فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار در دستور کار قرار گرفته و ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: یکی از مأموریتهای اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال جاری، اجرای طرح «خانه امید» است که در قالب آن، ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار در نظر گرفته شده و تاکنون عملیات اجرایی ۸۰ هزار واحد آغاز شده است.
رحمانیخلیلی افزود: متقاضیان این طرح، افراد فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار هستند که در گذشته تمرکز بنیاد مسکن در حوزه روستاها بود، اما امسال دامنه اجرای این برنامه به شهرها نیز گسترش یافته است.
تأمین رایگان زمین و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به حمایتهای در نظر گرفتهشده برای متقاضیان گفت: در طرح خانه امید، زمین به صورت کاملاً رایگان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و برای تأمین منابع مالی ساخت نیز تسهیلات بانکی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و سود پنج درصد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که میزان قسط ماهانه آن حدود سه میلیون تومان خواهد بود.
رحمانیخلیلی همچنین از پرداخت کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: این کمک از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
وی با اشاره به همکاری بنیاد مسکن با نهادهای حمایتی اظهار کرد: با کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تفاهمنامههایی در این زمینه داریم تا از ظرفیتهای موجود برای تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار استفاده شود.