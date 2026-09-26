باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، در دستور کار صحن قرار دارد.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری را بررسی خواهند کرد.

سوال آقای عبدالجلال ایری نماینده مردم کردکوی در مجلس از وزیر راه و شهرسازی از دیگر دستورکارهای این هفته صحن مجلس است.