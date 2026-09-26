باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر تاج آبادی گفت: ساعت ۵۰ دقیقه بامداد امروز از طریق سامانه ۱۲۵، آتش‌سوزی در سینمای یادمان شهر سمنان به آتش‌نشانی گزارش شد.

وی ادامه داد: ۲۵ نفر از عوامل آتش‌نشان از چهار ایستگاه آتش نشانی و با ۹ دستگاه خودرو برای مهار حریق اقدام کردند.

وی گفت که مراحل اولیه مهار آتش ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد تکمیل شد و فرایند لکه‌گیری نیز تا ساعت پنج و ۳۰ دقیقه بامداد ادامه داشت.

تاج‌آبادی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، دلیل گسترده شدن آتش‌سوزی را نوع مواد داخل سینما به ویژه صندلی‌های پارچه‌ای و قابل اشتعال دانست.

وی با اشاره به اینکه سینما در زمان آغاز آتش سوزی تعطیل بوده است، گفت: در این حادثه هیچ شهروند یا هیچ کدام از آتش‌نشانان آسیبی ندیدند اما وسعت آتش سوزی گسترده بوده است.

سینمایی با قدمت بیش از ۵۰ سال

سینما یادمان سمنان که در میدان هفت تیر این شهر قرار دارد، از سینماهای قدیمی استان سمنان و متعلق به سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.