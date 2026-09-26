باشگاه خبرنگاران جوان - سعید قدمی بیان کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو پرشیا با درخت در ابتدای بلوار ارس واقع در محدوده آزاد راه شهید سلیمانی ، بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های سه و ۲۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این خودرو پس از انحراف از مسیر با یک اصله درخت برخورد کرده و در پی شدت این حادثه، چهار سرنشین خودرو دچار حادثه شدند.

قدمی ادامه داد: در این حادثه، راننده و ۲ سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند و یکی دیگر از سرنشینان نیز مصدوم شد که آتش‌نشانان پس از حضور در محل با انجام عملیات رهاسازی، سه جسد و مجروح حادثه را از داخل خودرو خارج کردند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۳ نفر نیروی عملیاتی به همراه سه دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.