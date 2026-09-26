باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه نیویورک‌تایمز روز جمعه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، هشدار شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، درباره احتمال وقوع یک حمله گسترده از سوی حماس را به مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل منتقل نکرده است.

به نوشته این روزنامه و به نقل از دو فرد مطلع از این گفت‌وگو، شیخ محمد بن زاید در اواخر سپتامبر ۲۰۲۳ با نتانیاهو تماس گرفت و به او هشدار داد که حماس در حال بررسی انجام یک حمله گسترده است.

با این حال، در این هشدار مشخص نشده بود که حماس قصد دارد حمله موشکی انجام دهد یا حمله زمینی.

پنج مقام ارشد پیشین اسرائیل به نیویورک‌تایمز گفتند این هشدار هرگز به رؤسای دستگاه امنیتی اسرائیل نرسیده است.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای که این روزنامه بررسی کرده، نتانیاهو چند روز بعد، در اول اکتبر، نشست مقام‌های ارشد امنیتی را برای بررسی وضعیت غزه برگزار کرد، اما در این نشست اشاره‌ای به هشدار امارات نکرد.

این صورت‌جلسه‌ها نشان می‌دهد نتانیاهو در عوض بر حفظ آرامش در غزه تأکید داشت و با پیشنهاد برخی مقام‌های امنیتی برای بررسی حمله به مقام‌های ارشد حماس مخالفت کرد. او استدلال می‌کرد که اقدام نظامی در غزه می‌تواند تلاش‌ها برای برقراری روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی را به خطر بیندازد.

نتانیاهو پس از آنکه روزنامه اسرائیلی هاآرتص اوایل ماه جاری برای نخستین بار گزارش‌هایی درباره این تماس منتشر کرد، دریافت چنین هشداری را تکذیب کرده بود.

نیویورک‌تایمز همچنین گزارش داد که شیخ محمد بن زاید بعدها در گفت‌وگویی با ویلیام برنز، رئیس وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، به تماس سپتامبر ۲۰۲۳ اشاره کرده و گفته بود که درباره تهدید قریب‌الوقوع حماس در غزه یا کرانه باختری اشغالی به نتانیاهو هشدار داده است.

منبع: آناتولی