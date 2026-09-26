باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عمر علیپور اقدم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی دارو گفت: تحریمها و جنگهای ۱۲ روزه و چهل روزه باعث شده گشایش برای ما خیلی سخت شود و هر روزنهای که برای واردات و صادرات دارو بوده، بسته شود لذا ما بهدنبال راههای جدید برای دور زدن تحریمها هستیم و وزیر بهداشت و معاونانش قول دادند گشایشهای جدیدی در بخش دارو انجام دهند تا تابآوری مردم را زیاد کنند.
نماینده پلدشت، چالدران، شوط و ماکو در مجلس اظهار کرد: مسلم است کشوری که همه دنیا میخواهد همسایگانش را برعلیه آن بشورانند نمیخواهند بگذارند با ما تبادل کالا، صادرات و واردات داشته باشند و این امر دال بر این است که میخواهند ما را در همه زمینهها و نه فقط دارو به زحمت بیندازند.
این نماینده مجلس میگوید وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حال پیگیری مشکلات بهوجود آمده بر سر دارو هستند تا بتوانند کاری انجام دهند.
علیپور اقدم درباره اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی براینکه ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی از بودجه حذف شده است، گفت: این موضوع در جلسه آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی میشود چون ما در شک و شبهه هستیم و باید صحت این موضوع تایید شود.