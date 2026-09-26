باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی کبدی ایران در مرحله فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز شنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۳ به وقت ژاپن در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هند رفت.

دو تیم ایران و هند بازی پایاپایی را ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه اول از خود نشان دادند و ملی‌پوشان ایران با انگیزه جلوی حریف قدرتمند هندی ظاهر شدند. در ادامه این تیم هند بود که توانست چند امتیاز از تیم ایران پیش بیفتد و در نهایت نیمه اول بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۶ به سود تیم هند به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم ملی‌پوشان ایران بازی‌ را پرقدرت‌تر آغاز کردند و توانستند چند امتیاز از دست رفته را جبران کنند. امتیازات در ادامه نیمه دوم پایاپای جلو رفت ولی در نهایت این تیم هند بود که توانست با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ از سد دختران ایران بگذرد.

دختران ایران بازی قابل قبولی را از خود نشان دادند ولی در انتهای نیمه دوم این تیم هند بود که با یک بازی بهتر توانست قدرت خود را دیکته کند.

تماشاگران هندی استقبال خوبی از این دیدار کرده بودند و جو سالن به سود ملی‌پوشان هند بود.

سرمربیگری تیم ملی کبدی بانوان در این دور از رقابت‌ها بر عهده غلامرضا مازندرانی بود.

مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان نیز در محل سالن فینال بازی‌ها حضور داشتند.