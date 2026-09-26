رئیس پلیس راه استان مرکزی از واژگونی اتوبوس، جان باختن ۱۱ سرنشین و مصدومیت ۲۴ نفر در آزادراه ساوه به همدان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه استان مرکزی از واژگونی اتوبوس و مصدومیت ۲۴ نفر در استان مرکزی خبرداد و گفت: علت این حادثه را، خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس اعلام کرد.

این حادثه در کیلومتر ۲۷ آزادراه ساوه به همدان روی داد و روند امداد رسانی همچنان ادامه دارد.

بنا بر اعلام اورژانس استان مرکزی، مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند؛



۱۸ نفر به بیمارستان شهید مدرس ساوه و ۶ نفر به بیمارستان شهید چمران انتقال یافتند.

منبع صداوسیما