تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص‌های بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علی ملک‌لی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت دماسنج بازار سهام اظهار کرد: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته گذشته را در ارتفاع ۷ میلیون و ۶۲۰ هزار واحدی آغاز کرد، اما در پی افزایش عرضه‌ها و عقب‌نشینی ۴.۸ درصدی، در پایان هفته به تراز ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار واحد تنزل یافت تا پس از ثبت متوالی رکورد‌های تاریخی، کارنامه معاملاتی این هفته در محدوده منفی بسته شود.

او افزود: طبیعی است که پس از جهش‌های خیره‌کننده اخیر، نماگر‌های بازار وارد فاز اصلاح تکنیکال و استراحت زمانی شوند. بر مبنای سیگنال‌های سیستم معاملاتی ایچیموکو، تداوم این فاز اصلاحی تا محدوده حمایتی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دور از انتظار نبوده و این سطح می‌تواند به‌عنوان نخستین محدوده معتبر بازگشتی ارزیابی شود.

شاخص کل

این تحلیلگر بازار سرمایه پیرامون وضعیت نماد‌های کوچک و متوسط بازار تصریح کرد: شاخص کل هم‌وزن، به‌عنوان سنجه‌ای دقیق‌تر از کلیت و تعادل نماد‌های بازار، رفتار به نسبت منعطف‌تری در برابر ریزش داشت؛ به‌طوری‌که این شاخص هفته گذشته را در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶ هزار واحد آغاز و با ثبت اصلاح ملایم‌تر ۴.۲ درصدی، نهایتاً در سطح یک میلیون و ۹۳۹ هزار واحد به کار خود پایان داد.

ملک‌لی در پایان با تأکید بر اینکه شاخص هم‌وزن نیز پس از فتح قله‌های تاریخی وارد فاز تثبیت و استراحت قیمتی شده و مستعد بازگشت به حمایت مهم یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است، خاطرنشان کرد: این ارزیابی‌ها صرفاً بر مبنای مؤلفه‌ها و داده‌های تکنیکال ارائه شده است؛ لذا سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که متغیر‌های بنیادین اقتصاد کلان، اخبار ژئوپلیتیک و تحولات سیاسی می‌توانند به‌عنوان پیشران یا مانع، مسیر شاخص‌ها و تراز‌های حمایتی مذکور را دستخوش تغییر قرار دهند.

هم‌وزن

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، تحلیل تکنیکال
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