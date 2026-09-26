باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک‌لی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت دماسنج بازار سهام اظهار کرد: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته گذشته را در ارتفاع ۷ میلیون و ۶۲۰ هزار واحدی آغاز کرد، اما در پی افزایش عرضه‌ها و عقب‌نشینی ۴.۸ درصدی، در پایان هفته به تراز ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار واحد تنزل یافت تا پس از ثبت متوالی رکورد‌های تاریخی، کارنامه معاملاتی این هفته در محدوده منفی بسته شود.

او افزود: طبیعی است که پس از جهش‌های خیره‌کننده اخیر، نماگر‌های بازار وارد فاز اصلاح تکنیکال و استراحت زمانی شوند. بر مبنای سیگنال‌های سیستم معاملاتی ایچیموکو، تداوم این فاز اصلاحی تا محدوده حمایتی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دور از انتظار نبوده و این سطح می‌تواند به‌عنوان نخستین محدوده معتبر بازگشتی ارزیابی شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه پیرامون وضعیت نماد‌های کوچک و متوسط بازار تصریح کرد: شاخص کل هم‌وزن، به‌عنوان سنجه‌ای دقیق‌تر از کلیت و تعادل نماد‌های بازار، رفتار به نسبت منعطف‌تری در برابر ریزش داشت؛ به‌طوری‌که این شاخص هفته گذشته را در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶ هزار واحد آغاز و با ثبت اصلاح ملایم‌تر ۴.۲ درصدی، نهایتاً در سطح یک میلیون و ۹۳۹ هزار واحد به کار خود پایان داد.

ملک‌لی در پایان با تأکید بر اینکه شاخص هم‌وزن نیز پس از فتح قله‌های تاریخی وارد فاز تثبیت و استراحت قیمتی شده و مستعد بازگشت به حمایت مهم یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است، خاطرنشان کرد: این ارزیابی‌ها صرفاً بر مبنای مؤلفه‌ها و داده‌های تکنیکال ارائه شده است؛ لذا سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که متغیر‌های بنیادین اقتصاد کلان، اخبار ژئوپلیتیک و تحولات سیاسی می‌توانند به‌عنوان پیشران یا مانع، مسیر شاخص‌ها و تراز‌های حمایتی مذکور را دستخوش تغییر قرار دهند.