باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - وضعیت دشوار زیرساختی و معابر خاکی در سایتهای ۴۹ و ۳۶ هکتاری قاین، به دغدغهای جدی برای ساکنان و خانوادههای دانشآموزان این منطقه تبدیل شده است.
نبود آسفالت و عدم جدولکشی زندگی روزمره در این مناطق را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
والدین ساکنان این مناطق، از وضعیت بحرانی مسیرها و نبود مدرسه در این سایتها گلایه دارند؛ به گفته ساکنان، مسیرهای پر از دستانداز و خاکی، تردد دانشآموزان را سخت کرده است؛ چراکه به دلیل خاکی بودن معابر امکان گرفتن تاکسی و سرویس مدرسه وجود ندارد و خانوادهها برای انتقال فرزندان خود به مدرسه با مشکل جدی مواجه هستند.
قادری مدیر آموزش و پرورش شهرستان قائنات در این خصوص گفت: پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه با اعتبارات دولتی با نام شهید خطیب کلنگزنی شده است.
او افزود: این پروژه در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مراحل اجرایی آن در جریان است تا نیاز آموزشی منطقه را پوشش دهد.
علاوه بر وضعیت معابر که در زمستان با گلولای و در تابستان با گردوغبار شدید همراه است، ساکنان از نبود امکانات اولیه رفاهی نیز گلهمندند.
در این سایتها نبود نانوایی، سوپرمارکت و فروشگاههای محلی باعث شده است که شهروندان برای تهیه مایحتاج اولیه خود ناچار به پیمودن مسیرهای طولانی باشند.
زراعتکار مقدم رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائنات گفت: پیش بینی میکنیم تا ۲ و ۳ ماه آینده عملیات آسفالت معابر وارد مرحله اجرا شود.
در سایت ۵۶۵ هکتاری قاین، وضعیت از این نیز بحرانیتر است؛ بهطوری که نه معبر مشخصی وجود دارد و نه زیرساختهای حیاتی نظیر آب، برق و گاز.
در پاسخ به این مطالبات، مسئولان محلی ضمن تأیید دشواریها، اعلام کردند که برنامهریزیها برای بهبود وضعیت در حال انجام است.
خسروی مدیر توزیع برق قائنات گفت: در سایت ۵۶۵ هکتاری در مسیرهایی که بازگشایی و تسطیح معبر شده عملیات اجرایی آغاز شده و در هر مسیری که بازگشایی شود عملیات احرایی آغاز میشود.
غلامحسینی مدیر امور آب و فاضلاب قائنات نیز گفت: برای توسعه سایت ۵۶۵ هکتاری، نیاز به بیش از ۱۳۰ کیلومتر شبکه توزیع و یک و نیم همت اعتبار است که هر چه زودتر تأمین اعتبار شود پروژه نیز زودتر به پایان میرسد.