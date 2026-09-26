باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - وضعیت دشوار زیرساختی و معابر خاکی در سایت‌های ۴۹ و ۳۶ هکتاری قاین، به دغدغه‌ای جدی برای ساکنان و خانواده‌های دانش‌آموزان این منطقه تبدیل شده است.

نبود آسفالت و عدم جدول‌کشی زندگی روزمره در این مناطق را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

والدین ساکنان این مناطق، از وضعیت بحرانی مسیر‌ها و نبود مدرسه در این سایت‌ها گلایه دارند؛ به گفته ساکنان، مسیر‌های پر از دست‌انداز و خاکی، تردد دانش‌آموزان را سخت کرده است؛ چراکه به دلیل خاکی بودن معابر امکان گرفتن تاکسی و سرویس مدرسه وجود ندارد و خانواده‌ها برای انتقال فرزندان خود به مدرسه با مشکل جدی مواجه هستند.

قادری مدیر آموزش و پرورش شهرستان قائنات در این خصوص گفت: پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه با اعتبارات دولتی با نام شهید خطیب کلنگ‌زنی شده است.

او افزود: این پروژه در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مراحل اجرایی آن در جریان است تا نیاز آموزشی منطقه را پوشش دهد.

علاوه بر وضعیت معابر که در زمستان با گل‌ولای و در تابستان با گردوغبار شدید همراه است، ساکنان از نبود امکانات اولیه رفاهی نیز گله‌مندند.

در این سایت‌ها نبود نانوایی، سوپرمارکت و فروشگاه‌های محلی باعث شده است که شهروندان برای تهیه مایحتاج اولیه خود ناچار به پیمودن مسیر‌های طولانی باشند.

زراعتکار مقدم رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائنات گفت: پیش بینی می‌کنیم تا ۲ و ۳ ماه آینده عملیات آسفالت معابر وارد مرحله اجرا شود.

در سایت ۵۶۵ هکتاری قاین، وضعیت از این نیز بحرانی‌تر است؛ به‌طوری که نه معبر مشخصی وجود دارد و نه زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق و گاز.

در پاسخ به این مطالبات، مسئولان محلی ضمن تأیید دشواری‌ها، اعلام کردند که برنامه‌ریزی‌ها برای بهبود وضعیت در حال انجام است.

خسروی مدیر توزیع برق قائنات گفت: در سایت ۵۶۵ هکتاری در مسیر‌هایی که بازگشایی و تسطیح معبر شده عملیات اجرایی آغاز شده و در هر مسیری که بازگشایی شود عملیات احرایی آغاز می‌شود.

غلامحسینی مدیر امور آب و فاضلاب قائنات نیز گفت: برای توسعه سایت ۵۶۵ هکتاری، نیاز به بیش از ۱۳۰ کیلومتر شبکه توزیع و یک و نیم همت اعتبار است که هر چه زودتر تأمین اعتبار شود پروژه نیز زودتر به پایان می‌رسد.