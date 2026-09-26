معابر خاکی و ناهموار، نبود مدرسه و کمبود خدمات اولیه، زندگی را برای ساکنان سایت‌های جدید مسکن ملی قاین دشوار کرده است؛ مشکلاتی که به‌ویژه رفت‌وآمد دانش‌آموزان و دسترسی خانواده‌ها به نیاز‌های روزمره را تحت‌تأثیر قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - وضعیت دشوار زیرساختی و معابر خاکی در سایت‌های ۴۹ و ۳۶ هکتاری قاین، به دغدغه‌ای جدی برای ساکنان و خانواده‌های دانش‌آموزان این منطقه تبدیل شده است. 

نبود آسفالت و عدم جدول‌کشی زندگی روزمره در این مناطق را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

والدین ساکنان این مناطق، از وضعیت بحرانی مسیر‌ها و نبود مدرسه در این سایت‌ها گلایه دارند؛ به گفته ساکنان، مسیر‌های پر از دست‌انداز و خاکی، تردد دانش‌آموزان را سخت کرده است؛ چراکه به دلیل خاکی بودن معابر امکان گرفتن تاکسی و سرویس مدرسه وجود ندارد و خانواده‌ها برای انتقال فرزندان خود به مدرسه با مشکل جدی مواجه هستند.

قادری مدیر آموزش و پرورش شهرستان قائنات در این خصوص گفت: پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه با اعتبارات دولتی با نام شهید خطیب کلنگ‌زنی شده است. 

او افزود: این پروژه در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مراحل اجرایی آن در جریان است تا نیاز آموزشی منطقه را پوشش دهد.

علاوه بر وضعیت معابر که در زمستان با گل‌ولای و در تابستان با گردوغبار شدید همراه است، ساکنان از نبود امکانات اولیه رفاهی نیز گله‌مندند. 

در این سایت‌ها نبود نانوایی، سوپرمارکت و فروشگاه‌های محلی باعث شده است که شهروندان برای تهیه مایحتاج اولیه خود ناچار به پیمودن مسیر‌های طولانی باشند.

زراعتکار مقدم رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائنات گفت: پیش بینی می‌کنیم تا ۲ و ۳ ماه آینده عملیات آسفالت معابر وارد مرحله اجرا شود.

در سایت ۵۶۵ هکتاری قاین، وضعیت از این نیز بحرانی‌تر است؛ به‌طوری که نه معبر مشخصی وجود دارد و نه زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق و گاز. 

در پاسخ به این مطالبات، مسئولان محلی ضمن تأیید دشواری‌ها، اعلام کردند که برنامه‌ریزی‌ها برای بهبود وضعیت در حال انجام است.

خسروی مدیر توزیع برق قائنات گفت: در سایت ۵۶۵ هکتاری در مسیر‌هایی که بازگشایی و تسطیح معبر شده عملیات اجرایی آغاز شده و در هر مسیری که بازگشایی شود عملیات احرایی آغاز می‌شود.

غلامحسینی مدیر امور آب و فاضلاب قائنات نیز گفت: برای توسعه سایت ۵۶۵ هکتاری، نیاز به بیش از ۱۳۰ کیلومتر شبکه توزیع و یک و نیم همت اعتبار است که هر چه زودتر تأمین اعتبار شود پروژه نیز زودتر به پایان می‌رسد.

برچسب ها: راه و شهرسازی ، توزیع برق
خبرهای مرتبط
با اجرای عملیات شبکه توزیع آب در نهضت ملی مسکن صورت می‌گیرد؛
بهره مندی حدود ۲۷۰ خانوار از آب شرب پایدار در باغستان
زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن بشرویه همچنان می‌لنگد
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مطرح کرد؛
تأمین زمین برای نیمی از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در بیرجند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد اتوبوس با کشنده تریلی در محور بیرجند به قاین/ ۹ نفر کشته شدند
ایجاد بیش از ۴ هزار مترمکعب مخزن جدید آب در بخش روستایی خراسان جنوبی
از ‌معابر خاکی تا بحران مدرسه و خدمات پایه در سایت‌های جدید قاین
آخرین اخبار
از ‌معابر خاکی تا بحران مدرسه و خدمات پایه در سایت‌های جدید قاین
ایجاد بیش از ۴ هزار مترمکعب مخزن جدید آب در بخش روستایی خراسان جنوبی
برخورد اتوبوس با کشنده تریلی در محور بیرجند به قاین/ ۹ نفر کشته شدند
تیم فوتسال زغال‌سنگ پروده طبس، نماینده خراسان جنوبی در مسابقات شرکت‌ها و کارخانجات کشور
برخورد اتوبوس با کشنده تریلی ۶ مصدوم برجای گذاشت