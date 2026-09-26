افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مارک روته اعلام کرده است از ۲۸ فوریه حدود ۵ هزار فروند هواپیما از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از عملیات نظامی آمریکا در تجاوز به ایران به پرواز درآمده‌اند؛ اظهاراتی که نقش زیرساخت‌های نظامی اروپا در زنجیره پشتیبانی این عملیات را برجسته می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز مطالعات شرقی، پایگاه‌هایی در آلمان و انگلیس از جمله رامشتاین، فیرفورد، لیکِن‌هیث و ولفورد در پشتیبانی از عملیات آمریکا نقش داشته‌اند و گزارش‌هایی نیز از استفاده نظامی از پایگاه‌های پرتغال، ایتالیا، یونان، بلغارستان و رومانی منتشر شده است. اسپانیا تنها کشوری بوده که با استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش برای حمله به ایران مخالفت کرده است.