باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پنتاگون اعلام کرد شمار کل نظامیان آمریکایی که از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران زخمی شده‌اند، به ۸۶۱ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام پنتاگون، در جریان عملیات موسوم به «خشم حماسی» (Epic Fury) که در اواخر فوریه آغاز شد و در پنجم ماه مه پایان یافت، ۴۱۸ نظامی آمریکایی زخمی و ۱۴ نفر کشته شدند.

پنتاگون همچنین آمار تلفات مربوط به عملیات خارجی خود را از هفتم ژوئیه تا زمان حاضر به‌صورت جداگانه ثبت می‌کند. بر اساس این آمار، در این بازه زمانی پنج نظامی آمریکایی کشته و ۴۴۳ نفر زخمی شده‌اند.

در اوایل ماه اوت، شمار کل نظامیان زخمی آمریکا ۶۸۷ نفر اعلام شده بود.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، توقف فوری درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، پیش‌بینی شده بود.

با این حال، در شب هشتم ژوئیه، آمریکا حملات گسترده خود علیه ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض توافق‌ها درباره تنگه هرمز متهم کرد.

منبع: تاس