باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفر به نیویورک، جمعه شب به وقت محلی با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و در فضایی صمیمانه با آنان گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار فرصتی برای گفت‌وگوی نزدیک مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری با ایرانیان مقیم آمریکا بود. حاضران در این نشست، دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و مسائل مورد توجه خود را مطرح کردند و دکتر پزشکیان نیز با سعه‌صدر به پرسش‌ها و مطالب آنان پاسخ داد.

رئیس جمهوری پیش از این نشست‌هایی با سردبیران، مدیران و اصحاب رسانه‌های آمریکایی و نیز نخبگان و صاحب‌نظران اندیشکده‌های آمریکایی برگزار کرد.

وی همچنین با شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی از جمله فاکس‌نیوز و سی‌بی‌اس و نیز شبکه الجزیره قطر مصاحبه کرد و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح کرد.

رئیس‌جمهوری ایران در جریان روز چهارشنبه به وقت محلی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی و به لفاظی‌ها و تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قاطعانه پاسخ داد که نطق قاطعانه دکتر پزشکیان در دفاع از مظلومیت و حق ملت بزرگ ایران، تحسین همگان را برانگیخته است.

پزشکیان در حاشیه این نشست، دیدار‌های دوجانبه‌ای نیز با شماری از مقامات و سران کشور‌ها و نیز مقامات بین المللی از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل داشت و در این دیدار‌ها درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و مهم‌ترین مسائل بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.