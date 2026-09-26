باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در این سفر، برنامههای مختلفی را دنبال کرد و در مهمترین بخش، روز چهارشنبه به وقت محلی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.
رئیسجمهوری در این نطق، ضمن تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل منطقهای و بینالمللی، به لفاظیها و تهدیدات دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، قاطعانه پاسخ داد. نطق قاطعانه دکتر پزشکیان در دفاع از مظلومیت و حق ملت بزرگ ایران، تحسین همگان را برانگیخت.
پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای دوجانبهای با شماری از سران و مقامات کشورها و مقامات بینالمللی از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، داشت و درباره تجاوز آمریکا و اسرائیل، تحولات منطقهای و بینالمللی و روابط دو جانبه گفتوگو کرد.
رئیسجمهوری همچنین با جمعی از سردبیران، مدیران و اصحاب رسانههای آمریکایی و نخبگان و صاحبنظران اندیشکدههای آمریکایی حضور یافت.
مصاحبه با شبکههای تلویزیونی آمریکایی از جمله فاکسنیوز و سیبیاس و همچنین شبکه الجزیره قطر از دیگر برنامههای دکتر پزشکیان در این سفر بود.
رئیسجمهوری در آخرین برنامه خود در نیویورک نیز شامگاه جمعه به وقت محلی با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و در فضایی صمیمانه با آنان گفتوگو کرد.
پزشکیان پس از پایان این برنامهها، نیویورک را ترک کرد و به سفر خود برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پایان داد.