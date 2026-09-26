معاون عملیات نداجا با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفت: نیروی دریایی ارتش ‌در برابر ‌تهدیدات ایستاده‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش در یادواره شهید ناخدادوم خلبان امیرحسین سلیم‌زاده، از متخصصان حوزه پهپادی نداجا و از شهدای جنگ رمضان که همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور مردم شهیدپرور کلارآباد برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس تنها یادآور یک مقطع تاریخی نیست، بلکه نماد فرهنگ ایستادگی، ایثار، مسئولیت‌پذیری و دفاع از ایران اسلامی است.

وی با تأکید بر آمادگی و هوشیاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: آمادگی نیرو‌های مسلح و حضور مردم، دشمنان ایران را به استیصال کشانده است؛ نیرو‌های مسلح با تکیه بر ایمان، دانش و توانمندی‌های دفاعی، آماده مقابله با هرگونه تهدید هستند.

معاون عملیات نداجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جایگاه شهید در فرهنگ اسلامی را والا دانست و افزود: شهدا از میان ما رفته‌اند، اما نام و راه آنان در حافظه و هویت ملت ایران ماندگار خواهد بود و فرهنگ شهادت باید در ایمان، خدمت، دانش، مسئولیت‌پذیری و دفاع از میهن تداوم یابد.

دریادار دوم فتاحی، شهید سلیم‌زاده را نمونه‌ای از پیوند ایمان، تخصص و روحیه جهادی عنوان کرد و گفت: این شهید والامقام از متخصصان نیروی دریایی ارتش بود که دانش و توانمندی خود را در خدمت دفاع از کشور قرار داد و در مسیر انجام وظیفه و دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسید.

وی تأکید کرد: تخصص زمانی ارزشمندتر است که در خدمت مردم، امنیت و منافع کشور قرار گیرد و یادواره شهدا باید زمینه‌ای برای انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده باشد.

معاون عملیات نداجا با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ و تجاوز نیست، اما در دفاع از سرزمین، امنیت و منافع ملی خود تردیدی نخواهد داشت و نیروی دریایی ارتش نیز در کنار سایر نیرو‌های مسلح، با تکیه بر دانش، تجربه و توان رزمی، آماده دفاع در برابر هرگونه تهدید است.

دریادار دوم فتاحی همچنین با قدردانی از حضور مردم استان مازندران در این مراسم گفت: امنیت و اقتدار امروز ایران مرهون خون شهیدانی است که از جان خود گذشتند تا ایران سربلند بماند و نام و راه شهیدانی همچون امیرحسین سلیم‌زاده در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

شهید ناخدادوم خلبان امیرحسین سلیم‌زاده از اهالی روستای توساکوتی دهستان سه‌هزار بخش کوهستان شهرستان تنکابن بود که در لباس سربازی ولایت و در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جریان حملات آمریکا به کشور در ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

منبع تسنیم