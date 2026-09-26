باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شبکه المسیره به نقل از منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر داد؛ همزمان گزارشهایی از وقوع انفجارهای مهیب در این شهر در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
رسانههای سعودی نیز اعلام کردند آژیرهای هشدار در شهرهای ابها و خمیس مشیط در پی شناسایی یک خطر احتمالی به صدا درآمده است.
در ادامه، برخی رسانههای سعودی از وقوع حمله پهپادی به سمت ریاض خبر دادند. منابع سعودی همچنین اعلام کردند صدای انفجارها در پایتخت شنیده شده، بدون آنکه پیش از آن آژیرهای هشدار در این شهر فعال شده باشد.
همزمان، پایگاههای رصد ترافیک هوایی از اختلال در پروازهای بر فراز منطقه ریاض خبر دادند و اعلام کردند این وضعیت بیش از ۳۰ دقیقه ادامه داشته و شماری از هواپیماها در آسمان این منطقه در انتظار تعیین مسیر باقی ماندهاند.
رسانههای سعودی همچنین از شلیک موشکهای بالستیک به سمت خمیس مشیط خبر دادهاند. جزئیات دقیق درباره منشأ انفجارها، خسارات احتمالی و عامل حملات هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است.
منبع: الجزیره