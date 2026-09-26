مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: نزدیک به هزار و ۱۰۰ انشعاب جدید فاضلاب در استان نصب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی - جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با تشریح عملکرد بخش فاضلاب آبفای استان در ۶ ماهه نخست امسال گفت: طی این مدت، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب در تأسیسات تصفیه‌خانه‌های استان تصفیه شد که این فرآیند در راستای حفاظت از محیط زیست، مدیریت بهداشتی فاضلاب و بازگردانی آب و استفاده بهینه از منابع آبی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به هزار و ۱۰۰ انشعاب جدید فاضلاب در استان نصب شده است.

علمدار توسعه شبکه و افزایش دسترسی مشترکان به خدمات فاضلاب را از محور‌های مهم فعالیت آبفای استان دانست و ادامه داد: توسعه انشعابات فاضلاب، علاوه بر ارتقای سطح خدمات‌رسانی، نقش مهمی در جمع‌آوری اصولی فاضلاب، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و بهبود شرایط بهداشتی مناطق مختلف دارد.

مدیرعامل آبفای یزد خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح فاضلاب و توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه آن، یکی از الزامات توسعه پایدار استان به شمار می‌رود و آبفای یزد تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند ارائه این خدمات را متناسب با نیاز مناطق مختلف استان دنبال کند.

وی تصریح کرد: تصفیه فاضلاب علاوه بر آثار مستقیم بهداشتی و زیست‌محیطی، زمینه استفاده مجدد از آب بازیافتی در بخش‌های مجاز را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش فشار بر منابع آب متعارف و تقویت مدیریت منابع آبی استان مؤثر باشد.

علمدار در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات فاضلاب و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، همزمان با توسعه شبکه و انشعابات، از برنامه‌های مهم آبفای استان یزد برای ارتقای کیفیت خدمات و حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب و آب بازیافتی است.