نهمین دوره مسابقات قهرمانی بوکس شطرنج کشور جام شهید قائد امت و انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ استانبول به میزبانی شیراز در۲ و ۳ مهر ۱۴۰۵ در سالن مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد. بوکس شطرنج یا چِس‌باکسینگ، Chess Boxing یک ورزش ترکیبی منحصر‌به‌فرد است که شطرنج و بوکس را در دور‌های متناوب ترکیب می‌کند. در این ورزش، شرکت‌کنندگان در ۱۱ دور مسابقه می‌دهند. در این دوره نمایندگان ۱۵ استان کشور حضور داشتند. در میان شرکت‌کنندگان نیز ورزشکارانی حضور دارند که در مسابقات جهانی سال گذشته موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز شده‌اند. در این مسابقات ورزشکاران رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش پسران رقابت کردند. در این مسابقات دور‌های فرد برای بوکس (هر دور ۳ دقیقه) و دور‌های زوج برای شطرنج (هر دور ۴ دقیقه با زمان کلی ۱۲ دقیقه برای شطرنج) و برنده کسی است که حریف را در بوکس ناک‌اوت یا در شطرنج مات کند.