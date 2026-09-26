\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u06a9\u0648\u06a9 \u06a9\u0647\u00a0 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0633\u06cc\u0644 \u0648 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n