باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آبگرفتگی خیابان‌ها در پایتخت تایلند به دلیل بارش سنگین باران + فیلم

باران شدید باعث جاری شدن سیل گسترده در چندین منطقه از بانکوک، پایتخت تایلند و آبگرفتگی خیابان‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از وضعیت خیابان های بانکوک که  بارش باران شدید منجر به وقوع سیل و جاری شدن آن در چندین منطقه از پایتخت تایلند شده است.

مطالب مرتبط
آبگرفتگی خیابان‌ها در پایتخت تایلند به دلیل بارش سنگین باران + فیلم
young journalists club

تصاویر سیل عظیم و خرابی‌های گسترده در نپال

آبگرفتگی خیابان‌ها در پایتخت تایلند به دلیل بارش سنگین باران + فیلم
young journalists club

کار‌هایی که نباید در هنگام وقوع سیل انجام دهید + فیلم

آبگرفتگی خیابان‌ها در پایتخت تایلند به دلیل بارش سنگین باران + فیلم
young journalists club

تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم
۱۲۰

افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha