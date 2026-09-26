شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در روستای ده محمد شهرستان عشق آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، مراسمی معنوی و فرهنگی در روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی برگزار شد. در این مراسم، قرائت دعای کمیل و زیارت عاشورا، مقاله‌خوانی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین آقای قاسمی‌فرد انجام شد. همچنین گروه سرود «دختران آفتاب» به اجرای برنامه پرداختند. این مراسم با حضور بخشدار محترم، جناب آقای دکتر آخوندزاده، نیرو‌های انتظامی ده محمد و جمعی از مردم برگزار شد و در پایان، تجمع مردمی به پاسداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

 

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برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، یادواره شهدا ، انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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