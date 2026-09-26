باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در آیین بازگشایی هنرستان‌های کشاورزی کشور گفت: اگر امروز شما دانش آموزان خوب مهارت بیاموزید، بی تردید در زندگی خود آینده درخشانی خواهید داشت.

به گفته وی، بخش کشاورزی در سال‌های اخیر دچار تحولات بسیاری شد و در حال حاضر فناوری حرف اول را می‌زند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار دانش‌آموزان مشغول تحصیل در هنرستان‌های بخش کشاورزی بیان کرد: با توجه به اهمیت مهارت آموزی در بحث کشاورزی، تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل کم است و ۲.۵ درصد برای سهمی که این حوزه در اقتصاد دارد نیاز به افزایش دارد.

نوری قزلجه با تاکید بر افزایش حضور جوانان در بخش کشاورزی بیان کرد: دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی هم باید از این فرصت استفاده کرده و به کمک کشاورزی فناورانه آیند، همچنین دانش‌آموزان یادگیری لازم را از دانش دبیران داشته باشند تا فردا در عرصه‌های عمل نقش مهمی ایفا کنند.

وزیر جهاد کشاورزی خطاب به دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی، گفت: اتفاق‌های اخیر ثابت کرد بخش کشاورزی تا چه حد برای پیشرفت کشور و تاب‌آوری امنیت غذایی ضروری است.