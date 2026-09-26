گروهی متشکل از ۱۴ سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از ترامپ خواسته‌اند دعوت از پوتین برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در میامی را پس بگیرد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک گروه دوحزبی متشکل از ۱۴ سناتور آمریکایی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته‌اند دعوت خود از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در ماه دسامبر در میامی را پس بگیرد.

این سناتور‌ها هشدار داده‌اند که استقبال از رهبر کرملین در خاک آمریکا در شرایطی که روسیه همچنان جنگ خود در اوکراین را ادامه می‌دهد، می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به مسکو منجر شود.

این قانونگذاران در نامه‌ای که در ۲۴ سپتامبر منتشر شده، با لحنی صریح گفتند پوتین «تنها مسئول» آغاز حمله به اوکراین است و حضور او در این نشست در حالی خواهد بود که نیرو‌های روسیه همچنان شهر‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهند.

سناتور‌ها در این نامه نوشتند: «اجازه دادن به او برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در ایالات متحده، نگرانی‌های جدی درباره مشروعیت‌بخشی و عادی‌سازی دولتی ایجاد می‌کند که همچنان هر روز اهداف غیرنظامی اوکراین را مورد حمله قرار می‌دهد.»

این تلاش دوحزبی به رهبری راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نیرو‌های مسلح سنا، و جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، انجام شده است.

این نامه همچنین به امضای میچ مک‌کانل، جان کورنین، مایکل بنت، کریس کونز، ریچارد بلومنتال، شلدون وایت‌هاوس، جری موران، تیم کین، تام تیلیس، جان کرتیس، روبن گالگو و آلن آرمسترانگ رسیده است.

سناتور‌ها همچنین به همکاری نظامی روسیه با ایران و آنچه «عملیات ترکیبی» مسکو در سراسر اروپا توصیف کردند، اشاره کرده و استدلال کردند که واشنگتن باید به جای فراهم کردن یک تریبون بین‌المللی مهم برای پوتین، فشار‌های سیاسی و اقتصادی علیه مسکو را حفظ کند.

آنها همچنین از دولت ترامپ خواستند مانع ورود مقام‌های ارشد روسیه که تحت تحریم قرار دارند به آمریکا برای شرکت در رویداد‌های مرتبط با اجلاس گروه ۲۰ شود.

فشار کنگره همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن

این فشار از سوی کنگره در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن همزمان تلاش‌های دیپلماتیک جدیدی را برای پایان دادن به جنگ دنبال می‌کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است آمریکا پیشنهاد برگزاری نشست سه‌جانبه جدیدی در سطح کارشناسی میان اوکراین، آمریکا و روسیه را مطرح کرده و امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از مکان‌های احتمالی برگزاری این نشست پیشنهاد شده است.

با این حال، ولادیمیر پوتین درباره ازسرگیری مذاکرات ابراز تردید کرده است. او روز جمعه گفت مسکو در پی حملات اخیر اوکراین در داخل خاک روسیه، موضع خود را مورد بازبینی قرار خواهد داد و تصمیم‌های بعدی خود را بر اساس آنچه منافع روسیه می‌داند اتخاذ خواهد کرد.

منبع: کی یف پست

برچسب ها: ترامپ و پوتین ، گروه بیست ، سنای آمریکا
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