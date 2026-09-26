مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان از حضور میدانی محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست در جنگل‌های هیرکانی ارتفاعات شهرستان سیاهکل، همزمان با فصل گاوبانگی، با هدف پایش جمعیت مرال، بررسی وضعیت زیستگاه و تقویت برنامه‌های حفاظتی این گونه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه در تشریح این برنامه اظهار کرد: در آخرین ساعات روز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵، با حضور خود به همراه  معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، رؤسای ستادی حوزه‌های نظارت بر حیات وحش و زیستگاه‌ها و امور مناطق و همچنین محیط‌بانان، در چند گروه و در بخش‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی شهرستان سیاهکل حضور پیدا کردیم.
وی افزود: حضور نیروهای محیط زیست در این فصل با دو هدف اصلی انجام می‌شود؛ نخست، ثبت و پایش آواها، بانگ‌ها و مشاهدات مرتبط با مرال‌ها و دوم، اجرای برنامه‌های حفاظتی و بررسی میدانی وضعیت زیستگاه که بنظر هدف مهمتری می باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به آسیب‌پذیری مرال‌ها در فصل گاوبانگی گفت: در این مقطع زمانی، مرال‌های نر با بانگ‌های ویژه حضور خود را اعلام می‌کنند و همین ویژگی، امکان پایش و برآورد جمعیت این گونه را فراهم می‌کند. کارشناسان و محیط‌بانان با حضور در زیستگاه‌های اصلی مرال، بانگ‌ها را ثبت و شمارش کرده و بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، برآوردی از وضعیت جمعیت این گونه انجام می‌دهند.
حسینی طایفه ادامه داد: مرال یا گوزن قرمز، بزرگ‌ترین گونه گوزن ایران است که در جنگل‌های هیرکانی، از جمله زیستگاه‌های جنگلی استان گیلان، پراکنش دارد و حفاظت از زیستگاه و جمعیت آن از برنامه‌های مهم محیط زیست استان است.
وی با بیان اینکه فصل گاوبانگی هر سال از پانزدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد، تصریح کرد: در این دوره، محیط‌بانان و کارشناسان در مناطق مختلف حضور می‌یابند تا ضمن پایش جمعیت مرال‌ها، وضعیت زیستگاه را نیز بررسی کنند و با حضور مستمر در عرصه، زمینه حفاظت مؤثرتر از این گونه ارزشمند را فراهم آورند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: حضور میدانی نیروهای محیط زیست در منطقه شکارممنوع دیلمان و درفک، علاوه بر سرشماری و پایش مرال، فرصتی برای ارزیابی شرایط زیستگاه، شناسایی تهدیدهای احتمالی و تقویت حفاظت از این مناطق در یکی از حساس‌ترین دوره‌های زیستی مرال‌هاست.
حسینی طایفه تأکید کرد: در فصل گاوبانگی، صیانت از مرال تنها به شمارش بانگ‌ها محدود نمی‌شود، بلکه حضور مؤثر و مستمر محیط‌بانان در زیستگاه، بررسی شرایط منطقه و پیشگیری از عوامل تهدیدکننده، بخش مهمی از برنامه حفاظتی محیط زیست گیلان را تشکیل می دهد.

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منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: مرال ، محیط زیست
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