عملیات احیا یک بیمار که در مسیر انتقال به بیمارستان دچار ایست قلبی شده بود، با تلاش تیم اورژانس بابل موفقیت‌آمیز بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غلام نیا روشن روابط عمومی اورژانس بابل گفت: در ساعت ۱۱:۴۸ روز ۳ تیر ۱۴۰۵، در پی تماس مردمی و اعلام حادثه سقوط از ارتفاع در محدوده آبشار ترز در منطقه لفورگزارش شد.

او افزود: پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز ارتباطات اورژانس کارشناسان اورژانس پایگاه درازکلا، محمدمهدی نوروزپور و نیما باقری، برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام کرد.

 غلام نیا روشن گفت:در این حادثه با توجه به اینکه پس از انتقال مصدوم از محل حادثه به سطح زمین، مصدوم هوشیاری پایینی داشت، اقدامات اولیه و درمانی لازم توسط تیم اورژانس انجام و بیمار برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

او افزود:در حین انتقال به مرکز درمانی، بیمار دچار ایست قلبی و تنفسی شد. تکنسین اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی ـ ریوی (CPR) را مطابق پروتکل‌های مربوطه آغاز کرد.

غلام نیا روشن گفت:با تلاش تیم اورژانس، خوشبختانه عملیات احیا موفقیت‌آمیز بود و بیمار با بازگشت ضربان قلب و تنفس مؤثر، اما همچنان با سطح هوشیاری پایین، به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

برچسب ها: اورژانس بابل ، ایست قلبی
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