سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم گفت: شمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان در فاصله یک ماه، با افزایش ۸۲۹۰ نفری به ۳۸ هزار و ۴۲۹ نفر رسید که نسبت به مردادماه ۲۷.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان-هادی علیایی،سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران  درباره وضعیت ساماندهی ورزشکاران استان  اظهار کرد: در پایان مردادماه، تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته استان ۳۰ هزار و ۱۳۹ نفر بود که این رقم در پایان شهریورماه به ۳۸ هزار و ۴۲۹ نفر رسیده است.

وی افزود: بر اساس آمار شهریورماه، از مجموع ورزشکاران سازمان‌یافته استان، ۱۹ هزار و ۸۰۹ نفر مرد و ۱۸ هزار و ۶۲۰ نفر زن هستند.

سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: بررسی آمار رشته‌های مختلف نشان می‌دهد فوتبال با ۶۳۸۶ نفر بیشترین تعداد ورزشکار سازمان‌یافته را در استان دارد و پس از آن آمادگی جسمانی و تندرستی با ۴۹۵۵ نفر، تکواندو با ۳۳۳۲ نفر و ژیمناستیک با ۳۰۵۳ نفر قرار گرفته‌اند.

علیایی با اشاره به مقایسه آماری مرداد و شهریورماه بیان کرد: در آمادگی جسمانی و تندرستی تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته از ۴۰۰۴ به ۴۹۵۵ نفر افزایش یافته است. کاراته نیز از ۱۶۲۸ به ۲۵۴۵ نفر و والیبال از ۱۸۸۹ به ۲۴۶۶ نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: آمار ژیمناستیک نیز در این مدت از ۲۶۲۶ به ۳۰۵۳ نفر و ورزش‌های رزمی از ۱۲۵۹ به ۱۶۷۱ نفر افزایش داشته است.

سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد: مقایسه ماهانه آمار ورزشکاران سازمان‌یافته، یکی از ابزار‌های رصد وضعیت مشارکت ثبت‌شده در ورزش استان و بررسی روند فعالیت رشته‌های مختلف است.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، ورزش و جوانان
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