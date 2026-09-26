باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا کریمی پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره شکست تیم ملی کبدی بانوان ایران در دیدار نهایی مقابل هند اظهار داشت: «بازی بسیار حساسی بود و با اختلاف بسیار کمی نتیجه را واگذار کردیم. تقریباً سه امتیاز اختلاف داشتیم و واقعاً می‌توانستیم برنده میدان باشیم، اما امروز شاید خدا برای ما نخواست.»

وی با اشاره به قدرت تیم ملی هند افزود: «به هر حال، هند تیم قدرتمندی است و یکی از قدرت‌های برتر کبدی جهان محسوب می‌شود. با این حال، با توجه به بازیکنان باانگیزه‌ای که در اختیار داریم، قطعاً بیشتر تمرین خواهیم کرد و قوی‌تر برمی‌گردیم.»

کاپیتان تیم ملی کبدی بانوان ایران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این تیم تأکید کرد: «مطمئنم دفعه بعد مدال طلا برای ما خواهد بود، ان‌شاءالله.»