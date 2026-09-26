رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از بارش پراکنده باران در برخی محور‌های مازندران و گیلان و ترافیک نیمه‌سنگین در پنج محور مواصلاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز شنبه چهارم مهرماه اظهار کرد: در برخی محور‌های استان‌های مازندران و گیلان بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی در تشریح وضعیت ترافیکی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده‌های کلرد و سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار ـ تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر و رعایت فاصله طولی مناسب، با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح راه‌ها، با سرعت مطمئنه تردد کنند.

برچسب ها: ترافیک ، بارش باران
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