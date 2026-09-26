معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس جمهور از سخنرانی ایشان در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف روز شنبه در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید کرد: سخنرانی مقتدرانه، حکیمانه و پرصلابت جنابعالی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با دقت، غرور و افتخار دنبال کردم. سخنانی عزتمندانه، مقتدرانه و صلح‌طلبانه که به‌عنوان نماینده شایسته ملت بزرگ ایران، مواضع اصولی و حق‌طلبانه کشورمان را در عرصه بین‌المللی طنین‌انداز کرد. بر خود فرض دانستم به نمایندگی از همکارانم در دولت، قدردانی صمیمانه خود را از این حضور تاریخی ابراز داشته و بر عهد خویش برای خدمت به این مردم، پیمانی دوباره ببندیم.

معاون اول رئیس جمهور در این نامه آورده است: آنچه در این سخنرانی برای همکارانتان در دولت بیش از هر چیز برجسته و الهام‌بخش بود، نه صرفاً محتوای دیپلماتیک آن، بلکه روحی بود که در پس هر جمله‌اش جاری بود: روح وفاق، صداقت، اقتدار، صلح‌طلبی و مقاومت. ادای احترام هوشمندانه جنابعالی به مقام والای رهبر شهیدمان و شهدای مظلوم میهن بر بلندای تریبون سازمان ملل، نشان داد که راه شهدا و مکتب مقاومت، قطب‌نما و سرلوحه دست‌ناخوردنی این دولت است. تصریح جنابعالی مبنی بر اینکه «تا آخرین نفس در دفاع از ایران عزیز، سرزمین مادری‌مان، خواهیم ایستاد» را نه یک شعار سیاسی، که بازتاب صادقانه باور جنابعالی و راهی می‌دانیم که در این دوران پرفرازونشیب، با پایبندی به گفت‌و‌گو، صداقت و پرهیز از تفرقه پیموده‌ایم.

عارف در این نامه تاکید کرد: می‌دانیم و باور داریم که تاب‌آوری بی‌بدیل ایران در برابر یکی از سنگین‌ترین آزمون‌های تاریخ معاصر و فشار‌های همه‌جانبه، محصول تصادف نیست. این تاب‌آوری بر سه ستون استوار است که سخنرانی جنابعالی به‌روشنی به آنها اشاره داشت:

۱. رشادت و حضور مردمی که به تعبیر خودتان «قدرت ما» هستند.

۲. جانفشانی و هوشمندی نیرو‌های مسلح که در برابر ناجوانمردانه‌ترین حملات از میهن دفاع کردند.

۳. مجاهدت دولت در پشتیبانی همه‌جانبه از پایداری ملی و مدیریت هوشمندانه زیرساخت‌ها و خدمات در سخت‌ترین شرایط.

عبارت ماندگار «به ما ضربه زدند، اما زانو نزدیم» روایت دقیق همین سه ستون در کنار هم است.

وی در ادامه این نامه نوشت: در این میان، جنابعالی با تبیین دقیق دکترین دفاعی ایران نشان دادید که قدرتمندی ما برای بازدارندگی و صیانت از تمامیت ارضی است، نه تجاوز؛ و با افشای استاندارد‌های دوگانه مدعیان حقوق بشر، این پیام شفاف را به جهان مخابره کردید که ایران مقتدرانه از جنگ نمی‌هراسد و از مذاکره عزت‌مندانه نیز نمی‌گریزد.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:، اما آنچه این ابعاد را به یکدیگر متصل کرد و به تاب‌آوری ملی تبدیل ساخت، راهبرد وفاقی بود که جنابعالی فراتر از اختلافات جناحی و سیاسی، مظلومانه ولی با تمام وجود برای آن ایستادید. در روزگاری که کشور‌ها زیر فشار بحران دچار شکاف داخلی می‌شوند، این دولت فراتر از برخی کم‌لطفی‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها، راه انسجام همه جریانات و نیرو‌های کشور را در پیش گرفت؛ انتخابی شجاعانه، تاریخی ومسئولانه. چرا که وفاق‌سازی در روزگار سخت جنگ و ترور و تحریم و محاصره، بسیار دشوارتر از ایجاد وفاق در روزگار صلح است.

وی یادآور شد: همچنین جمله جنابعالی که «صلحی که برای همه نباشد صلح نیست و عدالتی که شامل همه نشود عدالت نیست» را فراتر از یک موضع در سیاست بین‌الملل، تجلی همان نگاه فراگیرانه‌ای می‌دانم که به داخل کشور نیز تسری یافته است و این سخن که «تهدید ملت ما را منسجم‌تر می‌کند» را در تعامل گسترده‌ام با اقشار مختلف مردم، با تمام وجود لمس کرده‌ام.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه نوشت: به‌عنوان معاون اول جنابعالی، ضمن اعلام حمایت کامل و قاطع از مواضع مقتدرانه، هوشمندانه و افتخارآمیزتان، به همراه تمامی همکارانم در هیأت دولت تصریح می‌نماییم که تحت مدیریت و راهبری جنابعالی و در چارچوب رهنمودها، اوامر و سیاست‌های کلان ترسیم‌شده از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تمام توان و ظرفیت کشور را برای تحقق این اهداف بلند به کار خواهیم بست. ما در دولت مجدداً با جنابعالی عهد می‌بندیم که در مسیر تبدیل این تاب‌آوری تاریخی به توسعه‌ای پایدار، اقتصادی مولد و رفاه شایسته برای مردم، شانه به شانه شما و در کنار ملت بزرگ ایران بایستیم. اگر وفاق ملی و هم‌افزایی دولت با هوشمندی جنابعالی و تدابیر کم نظیر رهبری مقتدر و حکیم انقلاب، ایران را در برابر سخت‌ترین طوفان‌ها سرپا نگاه داشت، همین پیوند استوار می‌تواند فردای روشن و باشکوه این سرزمین را بسازد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: عارف ، سازمان ملل ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
عارف: رئیس‌جمهور در سازمان ملل دست برتر را خواهد داشت
عارف: پزشکیان در سازمان ملل نماینده واقعی همه ایرانیان بود
عارف: امیدواریم در روز‌ها یا هفته‌های آینده مبلغ کالابرگ افزایش یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
بخشی از توانمندی راهبردی نیرو‌های مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی مستقر شده است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
سربازان، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
آخرین اخبار
غریب‌آبادی: نمی‌توان از خلع سلاح سخن گفت اما زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی را نادیده گرفت
پزشکیان وارد تهران شد
دیدار عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر در نیویورک
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و کامبوج در نیویورک
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
سربازان، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند
ابتکار توسعه جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
بخشی از توانمندی راهبردی نیرو‌های مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی مستقر شده است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
سخنرانی در سازمان ملل، مواضع اصولی و حق‌طلبانه ایران را طنین‌انداز کرد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار و گفت وگوی صمیمانه پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا
باید گشایش‌های جدیدی در حوزه دارو انجام شود
سؤال از وزیر راه و شهرسازی در دستورکار این هفته مجلس
پایگاه‌هایی که بودند اما دیگر نیستند!
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۴ مهر
عراقچی: آمریکا به تعهداتش عمل کند، تنگه هرمز ظرف ۷ روز باز می‌شود/ مهلت هفت روزه به محض پذیرش پیشنهاد ما توسط آمریکا آغاز می‌شود
گفت‌وگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت چهره ماندگار عرصه پزشکی، دکتر سعید پناهی
اشتراک نظر ایران و چین، مبنای همکاری‌های سازنده است
عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است
اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند