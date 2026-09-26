باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شعیبی با اشاره به وضعیت تأمین شیرخشک در کشور اظهار کرد: حتی در شرایط جنگی و با وجود افزایش مسافرتها و جابهجایی جمعیت، با هماهنگی شرکتهای پخش، دانشگاههای علوم پزشکی و معاونتهای غذا و دارو و با انجام نظارتهای لازم، کمبود قابلتوجهی در تأمین شیرخشک مورد نیاز مردم ایجاد نشد.
وی افزود: هنگام دریافت شیرخشک، یک کد برای فرد پیامک میشود و از این طریق بررسی میشود که دریافتکننده، والد نوزاد باشد. این سازوکار با هدف رساندن شیرخشک به مصرفکننده واقعی و جلوگیری از ورود آن به چرخه سودجویی اجرا میشود.
شعیبی ادامه داد: سهمیه شیرخشک برای هر نوزاد بهصورت جداگانه تعیین میشود و قابل واگذاری نیست؛ بنابراین سهمیه نوزادی که به هر دلیل از شیرخشک استفاده نمیکند، به نوزاد دیگری منتقل نخواهد شد.
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: برای نوزادان زیر ۶ ماه سهمیه مشخص در نظر گرفته میشود و میزان مصرف معمول نیز در تعیین سهمیه مورد توجه قرار میگیرد. بهعنوان نمونه، میزان مصرف معمول حدود هشت بطری در ماه است.
وی تاکید کرد: اجرای این سازوکار با هدف جلوگیری از خروج شیرخشک از زنجیره رسمی، کنترل عرضه خارج از شبکه و کاهش امکان سوءاستفاده از سهمیه اختصاصیافته به نوزادان انجام میشود.