مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سهمیه شیرخشک نوزادان فروشی نیست، گفت: وضعیت تأمین شیرخشک در ماه‌های گذشته مطلوب بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شعیبی با اشاره به وضعیت تأمین شیرخشک در کشور اظهار کرد: حتی در شرایط جنگی و با وجود افزایش مسافرت‌ها و جابه‌جایی جمعیت، با هماهنگی شرکت‌های پخش، دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های غذا و دارو و با انجام نظارت‌های لازم، کمبود قابل‌توجهی در تأمین شیرخشک مورد نیاز مردم ایجاد نشد.

وی افزود: هنگام دریافت شیرخشک، یک کد برای فرد پیامک می‌شود و از این طریق بررسی می‌شود که دریافت‌کننده، والد نوزاد باشد. این سازوکار با هدف رساندن شیرخشک به مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از ورود آن به چرخه سودجویی اجرا می‌شود.

شعیبی ادامه داد: سهمیه شیرخشک برای هر نوزاد به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود و قابل واگذاری نیست؛ بنابراین سهمیه نوزادی که به هر دلیل از شیرخشک استفاده نمی‌کند، به نوزاد دیگری منتقل نخواهد شد.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: برای نوزادان زیر ۶ ماه سهمیه مشخص در نظر گرفته می‌شود و میزان مصرف معمول نیز در تعیین سهمیه مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، میزان مصرف معمول حدود هشت بطری در ماه است.

وی تاکید کرد: اجرای این سازوکار با هدف جلوگیری از خروج شیرخشک از زنجیره رسمی، کنترل عرضه خارج از شبکه و کاهش امکان سوءاستفاده از سهمیه اختصاص‌یافته به نوزادان انجام می‌شود.

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، شیرخشک
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