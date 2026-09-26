فرامرزی گفت: از نظر فنی چیزی از هند کم نداشتیم، اما کمبود تجربه باعث شد در لحظات پایانی نتیجه را واگذار کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیناز فرامرزی پس از شکست تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل هند در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی اظهار داشت: «اگرچه نتیجه بازی را واگذار کردیم، اما از لحاظ فنی و تکنیکی هیچ چیزی از بازیکنان هند کم نداشتیم. در چند ماه گذشته با کمک استاد مازندرانی، تمرینات بسیار فشرده‌ای را از نظر فنی و آمادگی جسمانی پشت سر گذاشتیم و طبق برنامه‌ریزی پیش رفتیم.»



وی با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب تیم ملی نسبت به دوره گذشته بازی‌های آسیایی افزود: «حدود ۹۰ درصد ترکیب تیم ما نسبت به بازی‌های آسیایی هانگژو تغییر کرده بود و به همین دلیل در بحث تجربه و برخی زیرکی‌های داخل بازی کمبود داشتیم. همین مسئله باعث شد نتوانیم دو، سه امتیاز پایانی را کسب کنیم و در نهایت با اختلاف بسیار کمی نتیجه را واگذار کردیم.»



بازیکن تیم ملی کبدی بانوان ایران با تأکید بر اینکه این شکست پایان راه ملی‌پوشان نخواهد بود، خاطرنشان کرد: «این پایان راه ما نیست. در مسابقات آینده انتقام این شکست را از هند خواهیم گرفت و نشان می‌دهیم که ایران می‌تواند قهرمان بازی‌های آسیایی شود.»