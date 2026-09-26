باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - رضا مهرابی بهار جراح و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایجاد نقطه سیاه شناور یا به اصطلاح مگس پران و همچنین ایجاد جرقه سفید رنگ از جمله علائم بروز آسیب شبکیه است.
به گفته وی افراد مبتلا به نقطههای سیاه رنگ به متخصص مراجعه کنند تا با ریختن قطره، مردمک چشم برای انجام فرایند معالجه و درمان باز شود.
به گفته وی، در تمام سنین نقطههای شناور سیاه رنگ در بینایی افراد موضوع مهمی است که باید بررسی شود.
مهرابی تاکید کرد: افراد مبتلا به نزدیکبینی ژل موجود در شبکیه چشم آنها چروک شده و باعث ایجاد یک نقطه سیاه رنگ در بینایی افراد میشود.