یک جراح چشم در خصوص نقطه‌های سیاه یا مگس پران و آسیب جدی به شبکیه توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رضا مهرابی بهار جراح و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایجاد نقطه سیاه شناور یا به اصطلاح مگس پران و همچنین ایجاد جرقه سفید رنگ از جمله علائم بروز آسیب شبکیه است.

به گفته وی افراد مبتلا به نقطه‌های سیاه رنگ به متخصص مراجعه کنند تا با ریختن قطره، مردمک چشم برای انجام فرایند معالجه و درمان باز شود. 

به گفته وی، در تمام سنین نقطه‌های شناور سیاه رنگ در بینایی افراد موضوع مهمی است که باید بررسی شود. 

مهرابی تاکید کرد: افراد مبتلا به نزدیک‌بینی ژل موجود در شبکیه چشم آن‌ها چروک شده و باعث ایجاد یک نقطه سیاه رنگ در بینایی افراد می‌شود.

برچسب ها: عیوب انکساری ، بیماری چشم
خبرهای مرتبط
پیشگیری از اختلالات بینایی با غربالگری چشم نوزادان نارس + فیلم
علل نابینایی چیست؟ + فیلم
عیوب انکساری شایع‌ترین بیماری چشمی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سهمیه شیرخشک نوزادان فروشی نیست/ کنترل جدی بر عرضه خارج از شبکه
وقتی محیط آموزشی، روحِ معلول را فرسوده می‌کند
آخرین اخبار
وقتی محیط آموزشی، روحِ معلول را فرسوده می‌کند
سهمیه شیرخشک نوزادان فروشی نیست/ کنترل جدی بر عرضه خارج از شبکه
توزیع داروهای سرطانی و خاص در داروخانه های منتخب طبق سهمیه ابلاغی + فیلم