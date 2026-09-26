باشگاه خبرنگاران جوان - فهیمه اسماعیل‌پور ضمن اعلام خبر افزود: برنامه «کلیدواژه» با تهیه‌کنندگی و اجرای لوردس زوئازو در آرژانتین تولید می‌شود و هم‌اکنون در مرحله پیش‌تولید است. این برنامه با هدف به‌چالش‌کشیدن رسانه‌های بزرگ تحت‌کنترل آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده و ایجاد درک انتقادی از رسانه و کمک به مخاطب در تشخیص عملیات رسانه‌ای را دنبال می‌کند.

مدیرکل تولید هیسپان تی‌وی درباره محور‌های اصلی برنامه جدید این شبکه توضیح داد: آشکارکردن سازوکار‌های رسانه‌ای که اجماع اجتماعی لازم برای توجیه اقدامات تهاجمی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح جهانی را ایجاد می‌کنند و شکستن پیش‌داوری‌ها و کلیشه‌های رسانه‌های غربی درباره کشور‌های غیرهمسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی، ازجمله محور‌های اصلی «کلیدواژه» به‌شمار می‌رود.

اسماعیل‌پور با اشاره به روایت‌سازی و دوگانه‌سازی رسانه‌های غربی تصریح کرد: برنامه «کلیدواژه» قصد دارد سازوکار‌های رسانه‌های بزرگ را افشا کند و نشان دهد چگونه با روایت‌سازی، واقعیت را یک‌دست و جهت‌دار می‌کنند. ازطرفی، دوگانه‌سازی نیز یکی از مهم‌ترین ابزار‌های رسانه‌های غربی برای شکل‌دادن افکارعمومی و ایجاد اجماع برای اقدامات سیاسی و نظامی است.

او «کلیدواژه» را برنامه‌ای آموزشی، ساده‌فهم و قابل‌درک برای همه مخاطبان ذکر و اظهار کرد: این برنامه اسپانیایی‌زبانی می‌خواهد به‌صورت دقیق و خط به‌خط، سازوکار‌های رسانه‌های غرب، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، را تحلیل کند و نشان دهد چگونه این رسانه‌ها دشمن‌سازی، جعل روایت و دوگانه‌سازی «ما/آن‌ها» را شکل می‌دهند.

اسماعیل‌پور تولید برنامه «کلیدواژه» را در راستای سند تحول رسانه ملی ارزیابی کرد و گفت: این برنامه قصد دارد با تولید محتوای مناسب، نگاه واحد و جهت‌دار غرب به جهان و روایت «خیر در برابر شر» را افشا کند و به مخاطب نشان دهد چگونه رسانه‌های غربی زمینه ذهنی برای پذیرش خشونت یا سیاست‌های خارجی را ایجاد می‌کنند، بدون آن‌که مخاطب متوجه آن شود.

مدیرکل تولید هیسپان تی‌وی درباره جامعه مخاطبان هدف برنامه نیز توضیح داد: «کلیدواژه» برای بزرگ‌سالان طراحی شده، اما اگر جوانان و نوجوانان نیز برنامه را ببینند می‌توانند محتوای آن را درک کنند.

اسماعیل‌پور در معرفی لوردس زوئازو به عنوان تهیه‌کننده و مجری برنامه بیان کرد: زوئازو متخصص در تحلیل گفتمان رسانه‌ای و مسلط به بررسی سازوکار روایت‌سازی در رسانه‌های غربی است. او همچنین توانایی توضیح مفاهیم پیچیده به‌صورت بسیار آموزشی و سرگرم‌کننده را دارد.

به‌گفته مدیرکل تولید شبکه هیسپان تی‌وی، فصل اول برنامه «کلیدواژه» در ۱۲ قسمت در دست تولید است.

منبع: شبکه هیسپان تی‌وی