باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد خبریزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما به لحاظ تعطیلات هفتگی با اقتصاد دنیا اختلاف داریم؛ به این معنا که پنجشنبه و جمعه در ایران تعطیل است، در حالی که شنبه و یکشنبه در بسیاری از اقتصادهای دنیا تعطیل هستند و این موضوع همیشه برای بازار ما مشکلساز بوده است هرچه ابزارهای موجود در بورس به سمتی حرکت کنند که روزهای پنجشنبه نیز فعالیت داشته باشند، این اختلاف زمانی با بازارهای جهانی کمتر خواهد شد. پنجشنبهها روز بسیار مهمی در اقتصاد جهانی، بهخصوص در حوزه کامودیتیها، محسوب میشود و گواهیها نیز بر اساس همین کامودیتیها هستند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: معمولا چهارشنبه شبها جلسات فدرال رزرو و بانکهای مرکزی مهم دنیا برگزار میشود و تصمیمات آنها میتواند بر روند حرکتی بازارها اثرگذار باشد. به همین دلیل، ابزارهایی که اکنون در بورس داریم باید به شکلی توسعه پیدا کنند که حداقل روزهای پنجشنبه نیز فعال باشند این اتفاق، اتفاق مهمی است و امیدوارم صندوقهای طلا و صندوقهای کالایی نیز این روند را ادامه دهند و معاملات آنها هم در روزهای پنجشنبه انجام شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که این ابزارها حداقل در شش روز هفته فعال هستند.
او با اشاره به رقبای این ابزارها در بازارهای غیررسمی گفت: یک نکته دیگر این است که رقیب ابزارهایی مانند گواهیهای سپرده، صندوقهای طلا و صندوقهای کالایی در بازارهای غیررسمی، پلتفرمهایی هستند که هفت روز هفته فعالاند و شاید بزرگ شدن آنها برای اقتصاد کشور دردسرهای زیادی ایجاد کند. هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این پلتفرمهاست و شرایط فعالیت داخل آنها نیز مشخص نیست.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار ارز و بازارهای سفتهبازانه نیز از دیگر رقبای این ابزارها هستند که حتی روزهای جمعه هم فعالاند. بنابراین، هرچه این ابزارها در روزهای کاری بیشتری، بهویژه روزهای پنجشنبه، فعال باشند، شاید بتوانند بخش بیشتری از نقدینگی را به سمت خود جذب کنند و به اقتصاد کشور کمک کنند.
گفتنی است، به تازگی مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای های نوین مالی بورس کالا از آغاز معاملات روزهای پنج شنبه در بازار گواهی سپرده کالایی و قراردادهای مشتقه خبر داده است.