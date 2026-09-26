رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینستاگرامی خبر داد که با سوءاستفاده از تبلیغات پیش‌فروش ویژه آیفون‌های سری ۱۸، بیش از ۲۰ شهروند را فریب داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این پرونده اظهار کرد: تعدادی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا پایتخت اعلام کردند که افراد ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی، با تبلیغ پیش‌فروش ویژه آیفون‌های سری جدید، از آنها کلاهبرداری کرده‌اند.

وی افزود: شکات در اظهارات خود عنوان کردند که در فضای مجازی تبلیغ پیش‌فروش آیفون‌های جدید با قیمت استثنایی را مشاهده کرده و با توجه به محدود بودن ظرفیت ثبت‌نام، بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه، مبالغی را برای پیش‌خرید واریز کرده‌اند؛ اما بلافاصله پس از پرداخت وجه، دیگر پاسخی از سوی گردانندگان صفحه دریافت نکردند.

شناسایی ادمین صفحه اینستاگرامی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از دریافت شکایت‌ها، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند و با به‌کارگیری روش‌های فنی و اقدامات اطلاعاتی، هویت ادمین صفحه مورد نظر را شناسایی کردند.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: پس از انجام تشریفات قضایی، متهم در یکی از مناطق غرب تهران دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس فتا منتقل شد.

اعتراف به کلاهبرداری بیش از ۴ میلیارد ریالی

این مقام انتظامی با اشاره به میزان کلاهبرداری انجام‌شده گفت: متهم پس از حضور در پلیس فتا به جرم خود اعتراف کرد و اظهار داشت همزمان با رونمایی از آیفون‌های سری ۱۸ و افزایش تقاضای کاربران، صفحه‌ای در اینستاگرام ایجاد کرده و با ترفند پیش‌فروش با ظرفیت بسیار محدود، افراد را به خرید و پرداخت وجه ترغیب می‌کرده است.

وی افزود: متهم پس از دریافت وجه، کاربران را مسدود کرده و به این ترتیب بیش از ۴۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

هشدار پلیس فتا به خریداران اینترنتی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان به شهروندان توصیه کرد: کاربران پیش از هرگونه پرداخت وجه در فضای مجازی، از هویت و اعتبار فروشندگان و صفحات اینترنتی اطمینان حاصل کنند و فریب تبلیغات با قیمت‌های غیرمتعارف یا ظرفیت‌های محدود را نخورند.

سردار معظمی گودرزی تأکید کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.

برچسب ها: کلاهبرداری ، آیفون
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