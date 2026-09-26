باشگاه خبرنگاران جوان - افشین ابراهیمی مدیر پایگاه منظر باستانشناسی ساسانی فارس از آغاز مرحله نخست طرح حفاظت و ساماندهی مجسمه شاپور اول ساسانی در غار شاپور تنگ چوگان خبر داد و گفت: برای اجرای این مرحله، دو میلیارد تومان اعتبار از محل منابع نفت اختصاص یافته است.
او با تشریح جزئیات این پروژه گفت: این قرارداد را میتوان نخستین اقدام جدی برای حفاظت و ساماندهی پیکره شاپور پس از گذشت حدود هفت دهه از برپایی مجدد آن در اوایل دوره پهلوی دوم دانست.
مدیر پایگاه منظر باستانشناسی ساسانی فارس افزود: در مرحله نخست پروژه، چهار اقدام اساسی در دستور کار قرار گرفته است که نخستین آن، مستندسازی دقیق و علمی پیکره است. این عملیات با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه و بلند و با بهرهگیری از پهپاد و دوربین انجام خواهد شد و بر اساس دادههای بهدستآمده، طرح کلی حفاظت از اثر تهیه میشود.
ابراهیمی ادامه داد: در گام دوم، یک داربست فنی و حفاظتی به ابعاد چهار در چهار متر و ارتفاع هفت متر در اطراف مجسمه نصب خواهد شد تا امکان دسترسی ایمن و مناسب تیمهای حفاظت و مرمت به بخشهای مختلف پیکره فراهم شود.
او بیان کرد: ایجاد یک حفاظ شفاف پلیکربناتی در اطراف مجسمه با فاصلهای مناسب و ایمن، اقدام سوم این پروژه است که با هدف جلوگیری از دسترسی مستقیم بازدیدکنندگان و لمس پیکره اجرا خواهد شد.
مدیرپایگاه منظر باستانشناسی ساسانی فارس همچنین ساماندهی و حفاظت از قطعات جداشده مجسمه را که در اطراف اثر پراکنده هستند، چهارمین محور این مرحله از پروژه عنوان کرد.
ابراهیمی درباره مدت زمان اجرای طرح نیز گفت: پیشبینی میشودمرحله اول طرح حدود ۳ ماه کل پروژه بین دو و و نیم سال زمان ببرد و با توجه به برنامهریزی انجامشده، پس از پایان عملیات، داربستهای نصبشده جمعآوری خواهند شد.
او با تأکید بر ضرورت حفاظت تخصصی از این پیکره تاریخی اظهار کرد: مجسمه شاپور آخرین بار در دوره پهلوی دوم سرپا شده و پاهایی سیمانی برای آن نصب شده بود و از آن زمان تاکنون اقدام مرمتی جدی روی این اثر انجام نشده است.
ابراهیمی افزود: بررسیهای مقدماتی نشان داده که پیکره به اقدامات فنی و تخصصی اضطراری نیاز دارد و اجرای این مرحله میتواند گام نخست برای تحقق این امر مهم باشد.
منبع: میراث فرهنگی فارس