باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در آیین بازگشایی هنرستان های کشاورزی با بیان اینکه سال تحصیلی جدید با شرایط سختی آغاز شده است، گفت: شرایط جنگی پشت‌سر گذاشته‌ایم که هنوز به پایان نرسیده، اما بر همگان روشن است که ما پیروز میدان هستیم، از این رو باید تمام تلاش ما این باشد که مردم به شرایط مناسب‌تری برای زندگی، تحصیل و ادامه فعالیت‌ها برگردند.

وی با بیان اینکه متولیان حوزه امنیت غذایی عملکرد خوبی در شرایط جنگی داشتند، افزود: در سال نخست برنامه هفتم عدد مناسبی در رشد کشاورزی نداشتیم، اما در سال دوم احساس می‌شود جبران شود.

فلسفی ادامه داد: آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود اینکه رشد اقتصادی خوبی نداشتیم و عدد نزولی است، اما بخش کشاورزی رشد بیش از ۳ درصدی داشته است که این عدد باید به ۵.۵ برسد.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی آموزش و ترویج در بخش کشاورزی بیان کرد: در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی باید تدابیر لازم را داشته باشد تا با تصویب بودجه مناسب انتظارات در حوزه پیشرفت کشاورزی محقق شود.

به گفته وی، تخصیص اعتبار برای ارتقا بهره‌وری همیشه محل بحث بوده اما برای دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: پیش از بسته شدن بودجه ۱۴۰۶ باید با رایزنی اعتبار مورد نیاز در بودجه لحاظ شود تا انتظارات در کاهش مصرف آب، رشد کشاورزی، نفوذ دانش و... محقق شود.

فلسفی با بیان اینکه آمار هنرستان‌ها از سال ۱۴۰۰ تا امروز رشد خوبی داشته است، افزود: این عدد از ۵ هنرستان امسال به ۳۷ هنرستان رسیده است که این امر نویدبخش جوان‌سازی حوزه کشاورزی است اگرچه آمار دانش‌آموزان این هنرستان‌ها نیاز به بررسی دارد.

به گفته وی، شاید نیاز است از کمک آموزش و پرورش بهره جست تا با حمایت دستگاه‌های متولی اهداف قابل دستیابی باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دانش‌آموزان هنرستان‌ها پاسدار هویت ملی و استقلال فرهنگی هستند؛ ضمن اینکه معلمان هنرستان‌های کشاورزی باید مورد تکریم همگان باشند تا احساس رضایت کنند و شاهد تحولات بنیادین در حوزه نفوذ دانش در بخش کشاورزی باشیم.