باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شرکت دولتی راه‌آهن اسپانیا، رنفه (Renfe)، روز جمعه اعلام کرد هدف یک حمله سایبری قرار گرفته که در جریان آن بخشی از اطلاعات کاربران به خطر افتاده است. رسانه‌های اسپانیایی گزارش داده‌اند که مهاجمان در این حمله از هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند؛ رویدادی که در بحبوحه هشدارها درباره تشدید تهدیدهای ترکیبی روسیه علیه کشورهای غربی رخ داده است، هرچند در زمان انتشار گزارش، هیچ نشانه‌ای از دخالت مسکو وجود نداشت.

رنفه در بیانیه‌ای اعلام کرد این «حادثه امنیت سایبری» از سرورهای آدیف (Adif)، شرکت مسئول مدیریت زیرساخت‌های ریلی اسپانیا، آغاز شده است؛ سرورهایی که «پیش‌تر به خطر افتاده و به سامانه‌های رنفه متصل بوده‌اند.»

این شرکت گفت: «مهاجمان توانستند به اطلاعات محدودی از کاربران دسترسی پیدا کنند که عمدتاً شامل نام‌ها و آدرس‌های ایمیل بود»، اما «هیچ شواهد قطعی» مبنی بر انتشار عمومی این اطلاعات وجود ندارد.

رنفه افزود: «هیچ مدرکی مبنی بر دسترسی به اطلاعات بانکی یا مالی، روش‌های پرداخت، مدارک هویتی یا سایر اطلاعات به‌ویژه حساس وجود ندارد.»

این شرکت سال گذشته بیش از ۵۳۱ میلیون مسافر را جابه‌جا کرده است.

رنفه اعلام کرد این حادثه پس از «چندین هفته» تلاش برای انجام حملات رخ داده که این حملات «شناسایی و با موفقیت مسدود شده بودند». این شرکت همچنین تأکید کرد خدمات ریلی همچنان به‌طور عادی در حال انجام است.

روزنامه اسپانیایی ال موندو به نقل از «منابع نزدیک به تحقیقات» گزارش داد یک سازمان مجرمانه با استفاده از «سامانه‌ای مشابه» فناوری هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک (Anthropic)، به وب‌سایت آدیف حمله کرده است. وب‌سایت این شرکت عصر جمعه از دسترس خارج شده بود.

ال موندو گزارش داد این نخستین حمله سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی به وب‌سایت یک شرکت دولتی اسپانیایی بوده و این حمله «چند روز» ادامه داشته است.

سخنگوی رنفه از اعلام تعداد کاربرانی که اطلاعاتشان در این رخداد به خطر افتاده یا زمان دقیق وقوع حمله خودداری کرد.

سرقت ۵۰۰ گیگابایت داده

ال موندو و چند رسانه دیگر گزارش دادند مهاجمان ۵۰۰ گیگابایت داده را سرقت کرده‌اند.

روزنامه لا راثون نیز به نقل از منابع مطلع از پرونده گزارش داد که «شیوه عمل مهاجمان نشان‌دهنده دخالت یک گروه خارجی است.»

در پی مجموعه‌ای از حملات هکری که در آنها از مدل‌های هوش مصنوعی شرکت OpenAI، سازنده ChatGPT، و رقیب آن یعنی Anthropic استفاده شده است، نگرانی‌های جهانی درباره قدرت ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی افزایش یافته است.

منبع: کی یف پست