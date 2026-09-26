باشگاه خبرنگاران جوان - خدمات بهزیستی به جامعه افراد دارای اختلال شنوایی در فارس، از روزهای نخست تولد آغاز میشود؛ جایی که غربالگری شنوایی، امکان شناسایی بهموقع اختلال و آغاز مداخلات تخصصی را فراهم میکند و این مسیر در ادامه با ارائه خدمات توانبخشی، تأمین تجهیزات کمکشنوایی، حمایت از خانوادهها و در نهایت ایجاد زمینه اشتغال دنبال میشود.
مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به گستردگی برنامه غربالگری شنوایی در استان گفت: بیش از ۹۹ درصد نوزادان فارس تحت پوشش برنامه غربالگری شنوایی قرار دارند و تلاش میشود موارد دارای اختلال در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و برای دریافت خدمات تخصصی هدایت شوند.
حمید گودرزی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۹۱۸ کودک یک تا ۱۴ سال ناشنوا و کمشنوا در استان از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.
او با اشاره به عملکرد برنامه غربالگری در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۵ هزار و ۹۸۷ نوزاد در استان مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند که از این تعداد، ۳۲۱ مورد مشکوک شناسایی و پس از بررسیهای تکمیلی، کمشنوایی ۱۶۸ کودک به صورت قطعی تشخیص داده شد.
گودرزی ادامه داد: در شش ماه نخست امسال نیز ۲۱ هزار و ۱۳۰ نوزاد تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتهاند و میانگین زمان تشخیص کمشنوایی در این فرآیند، کمتر از شش ماهگی است؛ موضوعی که در آغاز بهموقع مداخلات درمانی و توانبخشی اهمیت ویژهای دارد.
مدیرکل بهزیستی فارس با تأکید بر اینکه شناسایی اختلال شنوایی تنها آغاز مسیر است، گفت: پس از تشخیص، بسته به شرایط هر کودک، خدمات مورد نیاز از جمله تأمین سمعک، ارجاع برای کاشت حلزون و حمایتهای توانبخشی در دستور کار قرار میگیرد.
او افزود: در سال گذشته ۶۹ نفر از موارد شناساییشده سمعک دریافت کردند و ۱۹ نفر نیز برای کاشت حلزون ارجاع شدند.
به گفته گودرزی، در همین بازه زمانی برای ۲ هزار و ۷۴۲ نفر کمکهزینه سمعک، برای ۳۰۵ نفر کمکهزینه کاشت حلزون و برای یک هزار و ۸۵ نفر کمکهزینه باتری سمعک پرداخت شده است.
او، سقف کمکهزینه تعمیرات تجهیزات کمکشنوایی را هشت میلیون تومان و کمکهزینه کاشت حلزون را ۱۲ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: میزان مستمری افراد نیز با توجه به شرایط و تعداد اعضای خانواده تعیین میشود.
گودرزی با بیان اینکه توانمندسازی افراد دارای اختلال شنوایی به خدمات درمانی و آموزشی محدود نمیشود، اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای این افراد پس از طی مراحل آموزشی، ورود به بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار است.
او گفت: تاکنون ۲ هزار و ۸۸ نفر از افراد دارای اختلال شنوایی در فارس از خدمات اشتغال بهزیستی بهرهمند شدهاند.
مدیرکل بهزیستی فارس تأکید کرد: ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با توانمندی افراد دارای اختلال شنوایی و فراهم کردن شرایط حضور مؤثر آنان در محیطهای کاری، بخش مهمی از فرآیند توانمندسازی و استقلال اجتماعی این افراد است.
مسیر حمایت از افراد دارای اختلال شنوایی، تنها به ارائه یک خدمت یا پرداخت یک کمکهزینه محدود نمیشود؛ این مسیر از شناسایی زودهنگام آغاز میشود و در ادامه، آموزش، توانبخشی، دسترسی به تجهیزات مورد نیاز، اشتغال و حضور فعال در جامعه را دربرمیگیرد.
برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در فارس با پوشش بیش از ۹۹ درصدی، فرصت شناسایی بسیاری از اختلالات شنوایی را در نخستین ماههای زندگی فراهم کرده است؛ اما تداوم حمایتها پس از تشخیص، نقشی تعیینکننده در تبدیل این فرصت اولیه به آیندهای مستقل و مشارکتمحور دارد.
در واقع، هدف نهایی این زنجیره خدمات، صرفاً تشخیص یک اختلال نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که فرد دارای اختلال شنوایی بتواند متناسب با تواناییهای خود، آموزش ببیند، مهارت کسب کند، وارد بازار کار شود و در عرصههای مختلف اجتماعی حضوری فعال و برابر داشته باشد.
منبع: بهزیستی فارس