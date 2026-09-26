استاندار مازندران در نشست تنظیم بازار استان با انتقاد از نبود نظارت کافی در بازار، بر مدیریت بازار منابع پروتئینی و افزایش صادرات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران در نشست تنظیم بازار استان با انتقاد از نبود نظارت کافی در بازار، صدور مجوز‌های مازاد تولید مرغ را عامل بخشی از مشکلات مرغداران و کشتارگاه‌های استان دانست و بر مدیریت بازار منابع پروتئینی و افزایش صادرات تأکید کرد.

او به منظور مدیریت بازار مرغ، پیشنهاد افزایش یارانه منابع پروتئینی در سبد خانوار و زمینه‌سازی برای افزایش صادرات را مطرح کرد و گفت: تلاش می‌شود از طریق دریا و با کاهش هزینه حمل‌ونقل، برای صادرات مرغ مازاد استان اقداماتی انجام شود.

پیش‌بینی تولید ۳ و نیم میلیون تنی مرکبات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به آغاز فصل برداشت مرکبات در استان، پیش‌بینی کرد امسال ۳ و نیم میلیون تن مرکبات تولید شود.

اسدالله تیموری قیمت تمام‌شده معقول برای هر کیلوگرم نارنگی را ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان عنوان کرد و زمان مناسب برای برداشت پرتقال را نیمه آبان دانست.

او با بیان اینکه امسال نگرانی‌هایی در بازار‌های صادراتی مرکبات وجود دارد، خواستار تلاش برای گشایش بیشتر مسیر‌های صادراتی شد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در این نشست پیشنهاد داد از هم‌اکنون برنامه‌ریزی ذخیره‌سازی و خرید مرکبات انجام شود.

علی تقی‌پور همچنین عدم توازن صادرات مرغ را دلیل کم‌رغبتی مشتریان خارجی به مرغ مازندران دانست و تأکید کرد: مشوق‌های صادراتی این محصول باید دوباره احیا شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: نظارت بر بازار ، مدیریت بازار
خبرهای مرتبط
معرفی ۱۰ واحد صنفی قائم‌شهر به تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی تخم‌مرغ
برخورد قاطع جهاد کشاورزی بابل با سودجویان؛ ۱۶ تن کالای احتکاری ضبط شد
نظارت بر بازار شهرستان نور تشدید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مقابله با تخریب زیستگاه‌ها و تخلفات شکار و صید در مازندران
تاکید استاندار مازندران بر مدیریت بازار منابع پروتئینی و افزایش صادرات
جزای ۱۹ میلیارد ریالی برای قاچاقچی آرد یارانه‌ای
مرخصی زندان فرصت سرقت!؛ باند سارقان کابل برق در دام پلیس
رفع موانع سامانه یکتا در محصول کیوی با تدوین راهکار‌های عملیاتی
مورد مثبتی از ابتلا به تب دنگی در مازندران گزارش نشده است
آموزش مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو
احیای موفق بیمار پس از ایست قلبی در مسیر انتقال به بیمارستان
آخرین اخبار
آموزش مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو
رفع موانع سامانه یکتا در محصول کیوی با تدوین راهکار‌های عملیاتی
مقابله با تخریب زیستگاه‌ها و تخلفات شکار و صید در مازندران
جزای ۱۹ میلیارد ریالی برای قاچاقچی آرد یارانه‌ای
احیای موفق بیمار پس از ایست قلبی در مسیر انتقال به بیمارستان
تاکید استاندار مازندران بر مدیریت بازار منابع پروتئینی و افزایش صادرات
مرخصی زندان فرصت سرقت!؛ باند سارقان کابل برق در دام پلیس
مورد مثبتی از ابتلا به تب دنگی در مازندران گزارش نشده است
پرداخت ۹۰ درصدی مطالبات چایکاران
نیروی دریایی ارتش ‌در برابر ‌تهدیدات ایستاده‌ است