باشگاه خبرنگاران جوان -آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ صبح شنبه با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، سردار فتحالله جمیری فرمانده سپاه امام علیابنابیطالب (ع) و جمعی از مسئولان استانی در مدرسه حضرت علیابنابیطالب (ع) منطقه توانیر برگزار شد.
در این مراسم، زنگ مهر به صدا درآمد و دانشآموزان فعالیت آموزشی خود را در سال تحصیلی جدید آغاز کردند.
استاندار قم در این آیین با تبریک آغاز سال تحصیلی، دانشآموزان را سرمایههای آینده کشور دانست و بر ضرورت توجه همزمان به علمآموزی، مهارتآموزی و تربیت تأکید کرد.
بهنامجو افزود: دانشآموزان امروز، مدیران و سازندگان فردای کشور هستند و نظام آموزشی باید زمینه توانمندسازی آنان برای حضور مؤثر در عرصههای مختلف جامعه را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت مهارتآموزی در کنار تحصیل گفت: دانشآموزان باید علاوه بر کسب دانش، برای ایفای نقش مؤثر در عرصههای اجتماعی و ساختن آینده کشور آماده شوند.
فرمانده سپاه امام علیابنابیطالب (ع) استان قم نیز در این مراسم بر اهمیت تربیت اخلاقی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان تأکید کرد.
سردار فتحالله جمیری همچنین احترام به والدین را از مهمترین موضوعات مورد توجه دانشآموزان دانست و برای دانشآموزان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت و پیشرفت کرد.
منبع:استانداری قم