باشگاه خبرنگاران جوان - بیتا احمدیان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، گفت این برنامه از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه، ششم مهرماه ۱۴۰۵، با تمرکز بر محصولات راهبردی از جمله غلات، دانه‌های روغنی و چغندرقند آغاز خواهد شد.

احمدیان هدف از برگزاری این کاروان را تقویت هماهنگی میان بخش‌های تحقیقاتی، تخصصی، آموزش و ترویج، بهره‌برداران، مددکاران، تشکل‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: «انتقال عملی دانش فنی به مزرعه و نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت در جامعه کشاورزی» از محورهای اصلی این رویداد است.

او با اشاره به اهمیت این برنامه برای کشاورزان اظهار داشت: کاروان ترویجی فرصتی برای ارائه تازه‌ترین یافته‌های تحقیقاتی و توصیه‌های کاربردی درباره کشت محصولات پاییزه فراهم می‌کند. همچنین، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ابهام‌های بهره‌برداران، کارشناسان و مروجان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

به گفته احمدیان، این رویداد با تکیه بر سیاست‌ها و توصیه‌های فنی جدید، ارتقای دانش تولیدکنندگان و مدیریت بهینه منابع را دنبال می‌کند و می‌تواند به توسعه تولید پایدار و افزایش بهره‌وری کشاورزی در استان کمک کند.