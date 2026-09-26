امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۴۰ میلیون تومان
سکه طرح قدیم  ۲۳۶  میلیون تومان
نیم سکه ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۳۳ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۹۱۳  هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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