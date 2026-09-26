دبیرخانه استانی دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید»، از هنرمندان آذربایجان غربی برای حضور در مرحله استانی این جشنواره و ارسال آثار هنری دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سعیدی فر، رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: جشنواره نسل امید در بخشهای هنرهای تجسمی، آفرینشهای ادبی و هنرهای تصویری برگزار میشود.
وی ادامه داد: گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکاسی از رشتههای بخش هنرهای تجسمی هستند. در بخش آفرینشهای ادبی، شعر طنز و روایت داستان پذیرفته میشود و موشنگرافیک و مستند کوتاه (روایت فیلم) نیز رشتههای بخش هنرهای تصویری را تشکیل میدهند.
سعیدی فر گفت: از هنرمندان عزیز استان دعوت می شود آثار خود را در بخش های ذکر شده با موضوعات جشنواره شامل تبیین و آگاهسازی اجتماعی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، پرداختن به چالشها و تهدیدهای سالخوردگی جمعیت کشور و تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگهای تحمیلی دوم و سوم به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی با بیان اینکه علاقهمندان تا ۳۰ ام ماه جاری فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند گفت : شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به کانال( nasl_omid_azgh@) در پیامرسان بله مراجعه کنند و ثبتنام نیز از طریق پایگاه اینترنتی www.ArtFest.ir انجام میشود.