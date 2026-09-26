باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی که سال ۸۲ رخ داد، مربوط به قتل دختری ۱۶ ساله به نام آندیا بود که از سوی پسری ۱۹ ساله به نام فراز کشته شد. زمستان سال ۸۲ یعنی حدود ۲۳ سال قبل، یک شب آندیا به خانه مادربزرگش رفت، اما دیگر به خانه برنگشت. وقتی پدر و مادرش نگران و مضطرب به دنبال دخترشان شهر را زیر پا می‌گذاشتند، خبر نداشتند که در گوشه‌ای از این شهر پسری که عاشقانه آندیا را دوست داشت، در حال سوزاندن جسد اوست.

فراز و آندیا از مدتی قبل با هم آشنا شده و به یکدیگر دل بسته بودند، اما این عشق پرشور نوجوانی با یک تصمیم هیجانی و احساسی دو خانواده را به خاک سیاه نشاند. شبی که آندیا به خانه مادربزرگش رفته بود، فراز با او تماس گرفت تا همدیگر را ملاقات کنند، اما وقتی فراز با خودروی پدرش به دنبال آندیا رفت، بین راه داخل خودرو با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند و به علت برخورد سر دختر نوجوان با شیشه خودرو، وی جان باخت.

پدر و مادر آندیا وقتی با تماس‌های بی پاسخ او رو‌به‌رو شدند، به خانه مادربزرگ رفتند، اما وی مدعی شد آندیا از او اجازه خواسته که به ملاقات دوستش برود و سگ خود را به او بسپارد ولی دیگر برنگشته است. در این میان مادر آندیا که از ارتباط دوستانه دخترش و فراز باخبر بود، با او تماس گرفت، اما فراز در کمال خونسردی اظهار بی اطلاعی کرد و مدعی شد از آندیا خبر ندارد؛ بنابراین موضوع به پلیس اعلام شد و پرونده‌ای در اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران تشکیل و تیم ویژه‌ای جست‌و‌جو برای یافتن دختر نوجوان را آغاز کردند. تیم کارآگاهان خیلی زود دریافتند که همه سرنخ‌ها به فراز و پدرش می‌رسد بنابراین آنها را بازداشت کردند و سرانجام چند روز بعد فراز به قتل آندیا اعتراف کرد و گفت: «داخل خودرو با هم دعوایمان شد؛ سر آندیا را به شیشه خودرو کوبیدم که بی‌هوش شد، خیلی ترسیده بودم، به خاطر همین جسدش را به بیرون شهر بردم و بعد از سوزاندن، درون چاهی انداختم؛ بعد هم به خانه برگشتم و موضوع را به پدرم گفتم.» وقتی پلیس به سراغ پدر فراز رفت، وی ارتکاب قتل را گردن گرفت و مدعی شد وی جسد را سوزانده است، اما خیلی زود مشخص شد که عامل قتل فراز بوده است؛ بنابراین پرونده به دستور بازپرس جنایی تهران با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده که با حضور ۵ قاضی در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کوه کمره‌ای برگزار شد، ابتدا علی دلداری نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: «فراز چندین بار در حضور بازپرس اعتراف کرده، چون به آندیا شک داشته، پس از ۲ سال آشنایی و قول و قرار ازدواج او را کشته است؛ بنابراین با توجه به نظریه پزشکی قانونی و درخواست اولیای دم از محضر دادگاه برای قاتل آندیا تقاضای اشد مجازات- مرگ- و برای پدرش به جرم از بین بردن مدارک و ادله و نیز جنایت بر جنازه، تقاضای مجازات اسلامی دارم.»

سپس پدر فراز که به اتهام همدستی با پسرش محاکمه می‌شد، پای میز محاکمه ایستاد، اما با انکار اتهام خود گفت: «من آن زمان به خاطر پسرم به قتل اعتراف کردم و نمی‌خواستم پسرم مجازات شود، اما من هیچ نقشی در این ماجرا نداشتم. شب حادثه، آندیا چند بار تماس گرفت تا با فراز صحبت کند بعد فراز ماشین مرا برداشت و سر قرار با آندیا رفت و حدود ساعت ۱۲ در حالی که حالت تهوع شدیدی داشت، به خانه برگشت. با اصرار من، او گفت که در حین گفت‌و‌گو با آندیا در ماشین جر و بحثمان شد و آندیا با ناراحتی که برایش پیش آمده بود سرش را به شیشه زد و در حالی که تمام صورتش پر از خون شده بود از حال رفت، کم‌کم متوجه شدم که هیچ صحبت یا حرکتی نمی‌کند. با دیدن این صحنه ترسیدم به همین دلیل در مسیر اتوبان کرج نزدیک پمپ بنزین توقف کردم و جسد او را پایین گذاشتم بعد که کمی دور شدم به نظرم رسید که برگردم و او را به طرف باغ خودمان ببرم. بعد او را داخل موکتی گذاشتم و بستم و داخل صندوق عقب گذاشتم و به جاده اشتهارد بردم بعد بنزین روی او ریخته و کبریت زدم که، چون یک دفعه شعله‌ور شد، ترسیدم و او را به داخل چاه هل دادم.»

متهم ردیف دوم این پرونده افزود: «من به پسرم گفتم که من اتهامات تو را برعهده می‌گیرم و فردا صبح شیشه‌های شکسته ماشین را تعویض کرده و دادم خون‌های روی صندلی را بشویند و روز بعد فراز را به کلانتری احضار کردند و او به خاطر ترس از آگاهی واقعیت را نگفت و من خودم را معرفی کردم و اتهامات او را پذیرفتم. من در اصل قضیه هیچ دخالتی نداشتم و فقط به خاطر پسرم این کار را کردم.»

در این جلسه گفته شد عمه آندیا به او قول داده بود که اگر خوب درس بخواند او را به خارج از کشور ببرد در نتیجه آندیا دیگر تمایلی به ملاقات با فراز نداشت و ملاقات شب قبل آخرین قراری بود که او قصد داشت با متهم داشته باشد.

در ادامه فراز در جایگاه ایستاد و گفت: «من آندیا را نکشتم، او خودش عصبانی شد و سرش را به شیشه کوبید. من وقتی دیدم حرکتی نمی‌کند و نفس نمی‌کشد، ترسیدم و جسدش را پنهان کردم.»

وکیل مدافع اولیای دم نیز گفت: «این پسر هوش بالایی دارد و توانست ۲۸ روز مسیر پلیس را منحرف کند و با از بین بردن آثار جرم، خود را بی گناه جلوه دهد. حالا هم در دادگاه منکر آدمکشی شده است. او و پدر و مادرش پا به پای خانواده آندیا دنبال او می‌گشتند در حالی که می‌دانستند این دختر چه سرنوشتی پیدا کرده است.»

با اینکه متهم منکر ارتکاب قتل بود، اما با توجه به شواهد و مدارک و استناد به نظریه پزشکی قانونی و با دلایل متقن حکم به قصاص فراز صادر شد و پدرش نیز به ۳ سال حبس محکوم و سرانجام پس از گذشت ۴ سال از این ماجرا فراز در سحرگاه ۱۰ بهمن سال ۸۶ به دار آویخته شد.

منبع: روزنامه ایران