باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گلمحمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در آیین بازگشایی سراسری هنرستانهای وزارت جهاد کشاورزی گفت: با همکاری آموزش و پرورش، دورههای مهارتآموزی برای بخشی از بازماندگان از تحصیل که به طور عمده روستازاده و علاقهمند به فعالیت در بخش کشاورزی هستند، اجرا شده و سال گذشته ۲۵ هزار نفر از این دورهها فارغالتحصیل شدند.
به گفته وی، برای این افراد دورههای استاندارد مهارتی برگزار و در پایان، دیپلم مهارتی به آنان اعطا میشود تا بتوانند با تکیه بر مهارتهای کسبشده وارد فعالیتهای حرفهای و تولیدی در بخش کشاورزی شوند.
گلمحمدی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی، قلب هر نظام و سازمانی است، بیان کرد هرچه نیروی انسانی ماهرتر و توانمندتر باشد، بهرهوری در بخش افزایش مییابد و به همین دلیل توسعه آموزشهای تخصصی و مهارتی از برنامههای مهم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
وی درباره روند توسعه هنرستانهای کشاورزی کشور بیان کرد: تعداد هنرستانهای کشاورزی از پنج واحد در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ واحد در سال گذشته رسید و امسال با افزایش دو هنرستان، تعداد آنها به ۳۷ واحد رسیده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از مجموع هنرستانهای کشاورزی فعال، هفت هنرستان در حوزه آموزش دختران و ۳۰ هنرستان در حوزه آموزش پسران فعالیت دارند و آموزشهای تخصصی مرتبط با بخش کشاورزی را ارایه میکنند.
به گفته وی، حضور متخصصان، اعضای هیئت علمی و محققان را از ظرفیتهای مهم هنرستانهای کشاورزی دانست و ارتباط این هنرستانها با واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان میتواند فرصت مناسبی برای آشنایی هنرجویان با فناوریهای نوین و تقویت مهارتهای کاربردی آنان باشد و توسعه این ارتباط در برنامههای سازمان قرار دارد.
گلمحمدی آموزش همراه با تولید را یکی دیگر از رویکردهای مهم هنرستانهای کشاورزی اعلام کرد و افزود: این رویکرد در هنرستانها در حال اجرا است و برنامه تقویت و توسعه هنرستانها و همچنین شبانهروزی شدن برخی از آنها نیز در دست پیگیری است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: در شورای ملی مهارت، مجوزهای اولیه برای اجرای این برنامه دریافت شده است تا افرادی که قصد ورود حرفهای به بخش کشاورزی را دارند، پس از طی فرآیندهای لازم، صلاحیت حرفهای خود را دریافت کنند.
گلمحمدی با اشاره به برنامههای سازمان در حوزه انتقال دانش و فناوری بیان کرد: امسال در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،سال آموزش و ترویج نامگذاری شده و برنامههای متعددی در زمینه توسعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی در حال اجراست.
به گفته وی، اجرای طرحهای تحقیق و توسعه در مزارع کشاورزان، مزارع الگویی و برنامههای مرتبط با جبران خلأ عملکرد از جمله اقدامات سازمان در این حوزه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: یکهزار و ۴۵۰ محقق معین در استانها فعالیت میکنند و این محققان در کنار کشاورزان حضور دارند و از سوی مروجان ارشد پشتیبانی میشوند.
گلمحمدی به راهاندازی مرکز آموزش تخصصی کار با ماشینآلات کشاورزی با همکاری نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: در این طرح، افرادی که برای دریافت گواهینامه کار با تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی اقدام میکنند، علاوه بر آموزشهای لازم برای دریافت گواهینامه، آموزشهای فنی و تخصصی مرتبط با ماشینآلات را نیز فرا میگیرند.
وی با بیان اینکه این طرح از مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) آغاز شده و برنامه توسعه آن در چهار نقطه کشور در دست اجراست، گفت:سال گذشته بیش از یک میلیون نفر روز آموزش برای بهرهبرداران بخش کشاورزی ارایه شد و اعضای هیئت علمی، محققان و کارشناسان در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.