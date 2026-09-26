باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ساحلی ایران با برتری 2 بر صفر مقابل تایلند، سومین پیروزی متوالی خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا 2026 را به دست آورد.

در این مسابقه که پورعسگری و علیرضا آقاجانی، نمایندگان ایران بودند،موفق شدند در ۲ ست پی در پی و با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۲ تایلند را از پیش رو بردارند و به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله حذفی شوند.

این مسابقه در زمین ساحلی هکینان ریوکوچی برگزار شد.

این سومین برد متوالی ایران در مرحله مقدماتی بود.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدارهای قبلی خودشان موفق به شکست دادن عمان و تیمور شرقی شده بودند.

نتایج ایران در مرحله مقدماتی

ایران ۲ – ۰ تیمور شرقی

ست اول: ۲۱–۱۲

ست دوم: ۲۱–۴

ایران ۲ – ۰ عمان

ست اول: ۲۱–۱۲

ست دوم: ۲۱–۱۳