بازطراحی گردشگری البرز با چاشنی هوش مصنوعی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز اظهار کرد: امروز گردشگری در جهان با سرعت زیادی در حال تغییر است و فناوری‌های دیجیتال بخش مهمی از این تغییر را رقم زده‌اند. بنابراین اگر بخواهیم ظرفیت‌های گردشگری البرز را به شکل مؤثرتر معرفی کنیم و تجربه متفاوتی برای گردشگران رقم بزنیم، ناگزیر باید نسبت خود را با فناوری و ابزارهای نوین بازتعریف کنیم.

وی افزود: هفته گردشگری امسال را فرصتی برای طرح یک موضوع مهم می‌دانیم؛ اینکه گردشگری البرز چگونه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، شیوه‌های جدیدی برای معرفی مقصد، شناخت نیاز گردشگران و ارائه تجربه‌های متناسب با آنها ایجاد کند.

زینالی گفت: انتخاب شعار «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» نیز بر همین اساس صورت گرفته است. هدف این است که درباره آینده گردشگری و نقش فناوری در آن گفت‌وگو کنیم و زمینه‌ای فراهم شود تا فعالان این حوزه، پژوهشگران و علاقه‌مندان با ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در گردشگری بیشتر آشنا شوند.

این مسئول با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری این استان بیان کرد: البرز استانی با مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی است و همین تنوع، امکان طراحی تجربه‌های مختلف گردشگری را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، فناوری می‌تواند به ما کمک کند تا این ظرفیت‌ها را دقیق‌تر، جذاب‌تر و متناسب با نیاز مخاطب معرفی کنیم.

وی توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در این زمینه اهمیت دارد، استفاده از داده و ابزارهای هوش مصنوعی برای شناخت بهتر رفتار گردشگران است. تحلیل داده‌های گردشگری می‌تواند تصویر دقیق‌تری از علایق، نیازها و الگوهای سفر در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد و در نهایت به تصمیم‌گیری بهتر و ارائه خدمات متناسب‌تر منجر شود.

زینالی ادامه داد: البته ورود فناوری به گردشگری به معنای کنار گذاشتن ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی نیست، بلکه فناوری باید در خدمت معرفی و حفاظت بهتر از این ظرفیت‌ها قرار گیرد. ما باید بتوانیم میان داشته‌های تاریخی و فرهنگی استان و ابزارهای جدید ارتباط برقرار کنیم تا مخاطب امروز، به‌ویژه نسل جوان، ارتباط ملموس‌تر و جذاب‌تری با این میراث برقرار کند.

این مسئول گفت: استفاده از واقعیت افزوده در بازدید از بناها و آثار تاریخی می‌تواند یکی از نمونه‌های این پیوند باشد. گردشگر می‌تواند در کنار مشاهده یک اثر، اطلاعات تکمیلی درباره پیشینه و ویژگی‌های آن را نیز از طریق ابزارهای دیجیتال دریافت کند و در نتیجه، بازدید از یک جاذبه به یک تجربه تعاملی تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در ادامه به برنامه‌های هفته گردشگری اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی با عنوان «هوش مصنوعی و آینده گردشگری» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است. در این نشست‌ها تلاش می‌شود موضوع فناوری و تأثیر آن بر آینده صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای تبادل دیدگاه و طرح ایده‌های جدید فراهم شود.

وی تصریح کرد: رونمایی از نقشه گردشگری خوراک نیز از دیگر برنامه‌های این هفته است. خوراک بخشی از فرهنگ، سبک زندگی و هویت هر منطقه محسوب می‌شود و می‌تواند به یکی از عناصر مهم در معرفی مقصد گردشگری تبدیل شود.

زینالی گفت: برای گردشگر، مجموعه‌ای از عناصر تاریخی، طبیعی، فرهنگی و حتی خوراک محلی مقصد، تجربه سفرش را شکل می‌دهد. بنابراین معرفی ظرفیت‌های خوراک البرز در کنار سایر جاذبه‌ها می‌تواند به شناساندن ابعاد بیشتری از هویت گردشگری استان کمک کند.

این مسئول ابراز کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی نیز در برنامه‌های هفته گردشگری پیش‌بینی شده است. توسعه گردشگری نیازمند نیروی انسانی آگاه و توانمند است و در شرایطی که فناوری با سرعت زیادی وارد این صنعت می‌شود، آموزش فعالان گردشگری و آشنایی آنها با ابزارها و رویکردهای جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

زینالی گفت: در کنار برنامه‌های تخصصی و آموزشی، بخشی از برنامه‌های این هفته به اقدامات اجرایی و معرفی ظرفیت‌های موجود اختصاص دارد و افتتاح پروژه‌ها نیز در همین چارچوب انجام خواهد شد.

این مسئول افزود: برگزاری تورهای گروهی آشناسازی در سطح استان از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری است. این تورها فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های گردشگری نقاط مختلف البرز فراهم می‌کنند و می‌توانند در معرفی جاذبه‌هایی که کمتر در معرض دید گردشگران قرار گرفته‌اند، مؤثر باشند.