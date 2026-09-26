شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز حقوق تعدادی از بازنشستگان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما حقوق تعداد زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام من یک باز نشسته هستم و، چون فامیلی من با میر شروع شده چندین سال هست که حقوق رو بعد از ۳۱ حتی بعداز اول برج واریز میکنند و خیلی جا‌ها من دچار مشکل شدم استدعا دارم این موضوع را پیگیری کنید. البته این مسئله شخص من نیست ممنونم از زحماتی که برای مردم و خدمت به آنها می‌کشید.

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