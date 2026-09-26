رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: ۸۸ مدرسه و ۱۶ واحد آموزشی در جریان جنگ اخیر تخریب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانمحمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حاشیه سفر به شهرستان فراشبند با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازسازی مدارس آسیبدیده اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، ۸۸ مدرسه آسیب دیدهاند که از این تعداد، ۱۶ مدرسه بهطور کامل تخریب شده و نیازمند بازسازی اساسی هستند.
او افزود: بخش عمده مدارس آسیبدیده پس از انجام اقدامات لازم، مجدداً به چرخه آموزش بازگشتهاند و در حال ارائه خدمات آموزشی به دانشآموزان هستند؛ همچنین تعدادی از مدارسی که در محدودههای نظامی قرار داشتهاند، به دلیل شرایط موجود، دیگر پذیرش دانشآموز نخواهند داشت.
خانمحمدی با اشاره به روند ساخت مدارس جدید در مناطق آسیبدیده گفت: در شهرستان میناب نیز به جای دو مدرسه تخریبی، هشت مدرسه در حال ساخت است که این موضوع نشاندهنده توسعه ظرفیتهای آموزشی در کنار بازسازی مدارس آسیبدیده است.
او تأکید کرد: نکته مهم در این فرآیند آن است که اقدامات مربوط به آواربرداری، بازسازی و بازگرداندن مدارس آسیبدیده به چرخه آموزش، بدون دریافت اعتبار دولتی و با اتکا به ظرفیت خیرین مدرسهساز انجام شده است و خیرین در شهرستان میناب نیز در این زمینه مشارکت داشتهاند.
تحویل ۲۳۰۰ مدرسه با ۱۲ هزار کلاس درس در آغاز سال تحصیلی
معاون وزیر آموزشوپرورش در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در مهرماه امسال ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه با حدود ۱۲ هزار کلاس درس تحویل آموزشوپرورش شده است که حدود ۶۰ درصد این مدارس با مشارکت خیرین و ۴۰ درصد از محل اعتبارات دولتی ساخته شدهاند.
او همچنین از افزایش مشارکت خیرین در مدرسهسازی خبر داد و گفت: میزان مشارکت خیرین در سال گذشته از ۱۸ همت به ۲۸.۵ همت افزایش یافت و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری به بیش از ۳۰ همت برسد.
خانمحمدی افزود: تاکنون ۱۳.۵ همت تعهد خیرین در حوزه مدرسهسازی به ثبت رسیده است که نشاندهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در توسعه زیرساختهای آموزشی کشور است.
۳۳۰۰ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره هدف سفر به شهرستان فراشبند نیز گفت: در این سفر، موضوع نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی را پیگیری میکنیم و ضمن بررسی وضعیت پروژهها، از تعدادی از مدارس و فضاهای آموزشی بازدید نمودهایم. همچنین حضور در مراسم یادواره شهدا از دیگر برنامههای این سفر است.
او با بیان اینکه طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی باید تا پایان دولت به سرانجام برسد، افزود: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۳۰۰ پروژه در قالب این طرح در کشور باقی مانده است و استانهای سیستانوبلوچستان، تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب بیشترین سهمیه پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی را در اختیار دارند.
خانمحمدی خاطرنشان کرد: اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی با هدف رفع محرومیتهای آموزشی، توسعه فضاهای استاندارد و فراهمکردن فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان در سراسر کشور با جدیت دنبال میشود.
در ادامه این سفر، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و هیئت همراه با حضور در شهرستانهای فیروزآباد و فراشبند، از نزدیک در جریان روند اجرای پروژههای آموزشی قرار گرفتند و بر تسریع در اجرای طرحها، استمرار مدرسهسازی و تحقق سهمیههای تعیینشده در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کردند.
منبع: نوسازی مدارس فارس